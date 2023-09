Saúde do RS terá R$ 80 milhões da União para atender o Vale do Taquari

No hospital de campanha, a secretária da Saúde conversou com a equipe de atendimento -Foto: Itamar Aguiar/Ascom SES

Dos R$ 741 milhões em recursos anunciados no domingo (10/9) para o Rio Grande do Sul, o governo federal vai destinar R$ 80 milhões para o atendimento à população e a recuperação da estrutura de saúde nos municípios do Vale do Taquari afetados pelo ciclone extratropical.

“Esse recurso é para toda a área de assistência farmacêutica, como os kits de vigilância de desastres”, explicou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, que acompanhou o vice-presidente Geraldo Alckmin no encontro com o governador Eduardo Leite e prefeitos da região no domingo. “Nós sabemos que a área de saúde fica muito agravada, por isso, também é para a recuperação das unidades básica de saúde e das unidades hospitalares”, acrescentou.

Uma comitiva, formada pelo vice-presidente, o governador, ministros, prefeitos e secretários estaduais e municipais, conheceu o hospital de campanha montado em Roca Sales com recursos da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e com equipamentos do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), que começou a funcionar na manhã do domingo.

O hospital conta com 20 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos, e vai atender casos de média e alta complexidade 24 horas por dia. Os equipamentos chegaram ao município por volta das 22h de sábado e foram montados durante a madrugada pela equipe do SUS. A unidade será mantida enquanto houver necessidade, segundo a ministra da Saúde. “Nós ainda vamos avaliar. Vai depender do plano de recuperação. Mas funcionará o necessário para dar esse apoio”.

Estado destina R$ 5,4 milhões

Os recursos federais se somam aos R$ 20 milhões já anunciados pelo governo do Estado para o Vale do Taquari. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, que participou da visita, lembrou que, do total, R$ 5,4 milhões são para custeio das unidades básicas de saúde (UBSs). “O Vale do Taquari sofreu danos muito tristes, como estamos presenciando. Estamos ajudando com apoio psicossocial, com várias equipes e um grande voluntariado, pois esse tipo de atendimento também é muito importante”, disse.

Arita também anunciou que o município de Roca Sales vai receber R$ 450 mil nesta semana para aplicar onde houver necessidade, como construção, compra de medicamentos, combustíveis, entre outras. “O governo do Estado está presente inclusive entregando medicamentos e dando o apoio para a gestão desta crise instalada a partir das chuvas e das enchentes”, ressaltou.

Hospital será recuperado

A comitiva ainda visitou uma sala de estabilização da Força Nacional do SUS, com atendimento odontológico e primeiros socorros, no Hospital Roque Gonzales, em Roca Sales. Bastante afetado pelo ciclone extratropical, o hospital poderá ser beneficiado com recursos para reconstrução. “Nós vamos ajudar. Poderão ser repassados até R$ 10 milhões para reforma e compra de equipamento. Va depender da apresentação de projetos e das necessidades”, afirmou Arita.

Alguns hospitais do Estado já estão auxiliando a instituição. A secretária citou o trabalho do Hospital Bruno Born, de Lajeado, na higienização, na limpeza de equipamentos e na área de engenharia clínica, civil e elétrica, bem como a Santa Casa de Porto Alegre, que doou equipamentos.

“Todos estão se somando para que a gente restabeleça o atendimento. Nós, do governo do Estado, junto com o governo municipal, queremos reconstruir aquilo que for necessário para que o hospital volte a atender a população. Eu tenho muito carinho por esse hospital e sei como ele é importante para a comunidade”, afirmou Arita.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Raquel Oestreich, que também é diretora do Hospital Roque Gonzales, a expectativa é de retomar o pronto-atendimento no dia 1º de outubro.