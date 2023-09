Secretaria da Saúde alerta comunicadores sobre os cuidados éticos para abordar o tema do suicídio

No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro, a Secretaria da Saúde (SES), por meio de nota informativa do Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio do Rio Grande do Sul, alerta a sociedade para os cuidados éticos necessários para a divulgação ao abordar o assunto.

Considerado um fenômeno que ocorre em diferentes manifestações, o comportamento suicida compreende ideação suicida, autoagressão com e sem intenção de morte, tentativa de suicídio e suicídio. De acordo com a nota do comitê, “a sua divulgação inapropriada na mídia por meio de agentes públicos, agentes políticos e influenciadores digitais pode desencadear o efeito contágio, ou seja, servir de gatilho para o suicídio de pessoas em situação de risco”.

Por isso, é importante que comunicadores e gestores de meios de comunicação observem as orientações sobre postagens, entrevistas e comentários sobre suicídio:

não utilizar a palavra suicídio no título da matéria ou chamada da reportagem;

não mostrar imagens e/ou vídeos da cena de morte;

não informar o método de perpetração;

não socializar informações detalhadas acerca da vítima;

não publicar mensagens deixadas antes do ocorrido;

não divulgar depoimentos de amigos e familiares tomados pela comoção;

não glamourizar a morte.

Todos podem contribuir para a prevenção do suicídio. Então, diante de abordagens inadequadas sobre o tema é importante ter uma conduta responsável. Algumas orientações são:

interromper a divulgação e procurar orientar a pessoa que enviou o conteúdo a agir da mesma forma, lembrando que notícias com apelo sensacionalista atingem rapidamente inúmeras pessoas, inclusive aquelas que se encontram mais fragilizadas;

denunciar o conteúdo inadequado a respeito do tema, utilizando os canais da própria plataforma;

respeitar a memória da pessoa falecida e a dor de seus enlutados;

entender que as cenas de violência, não apenas as de suicídio, podem desencadear outros eventos trágicos.

Ressalta-se que o tema do suicídio deve ser sempre abordado com respeito, conhecimento e responsabilidade. As matérias referentes ao assunto devem enfatizar a promoção da vida e a prevenção ao suicídio, sendo importante a inclusão de informações sobre locais de apoio e de cuidado em saúde.

O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é organizado pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio (IASP) e endossado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O evento representa um compromisso global de focar a atenção no tema.