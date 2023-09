Medicamentos e insumos chegam ao Estado e serão distribuídos no sábado (8)

A Secretaria da Saúde (SES) recebeu, nesta sexta-feira (8/9), os dez kits de medicamentos e insumos enviados pelo Ministério da Saúde para o atendimento de 15 mil pessoas nos municípios do Vale do Taquari atingidos pelos temporais desta semana. Os kits, solicitados pelo governo do Estado, são destinados a situações de desastres. De acordo com o Departamento de Assistência Farmacêutica (Deaf) da SES, os materiais já foram separados e serão entregues na manhã de sábado (9/9) em Muçum, Roca Sales e Estrela.

São 32 medicamentos e 16 insumos – como ataduras, cateteres, luvas e seringas que fazem parte do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Os itens serão distribuídos nos três municípios atingidos pelas chuvas que informaram sobre a necessidade de reposição dos estoques.

O Deaf também vem atuando na manutenção dos estoques das Farmácias de Medicamentos Especiais (FME) dos municípios. As FME são responsáveis pela distribuição de medicamentos e terapias nutricionais para o tratamento de doenças não contempladas nos programas do Ministério da Saúde.

“A reposição dos medicamentos especiais é feita de acordo com a quantidade já cadastrada no sistema, e a demanda é rotineira”, explica a diretora adjunta de Assistência Farmacêutica, Simone Pacheco do Amaral.