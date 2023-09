IPE Saúde realiza novo pagamento extraordinário de R$ 51 milhões a prestadores

O IPE Saúde realizou, nesta sexta-feira (8/9), novo pagamento extraordinário aos prestadores de serviços médicos. O montante repassado é de R$ 51 milhões e contempla contas de internação hospitalar, ambulatorial e serviço complementar. O valor extra é proveniente de créditos recuperados pelo instituto.

Seguindo uma série de medidas da autarquia nesse sentido, o novo pagamento busca reduzir a dívida histórica com os prestadores credenciados. No início de agosto já havia sido realizado outro pagamento extraordinário, no valor de R$ 47 milhões. Além dos repasses extraordinários, o IPE Saúde realiza pagamentos regulares aos prestadores a cada 15 dias, sempre em valores superiores a R$ 100 milhões.

Com o repasse de hoje, as contas de Serviço Complementar, Internações e Ambulatoriais constam com atraso de nove dias acima do prazo contratual. Já as de Consultas Médicas e de Pronto Atendimento seguem pagas em dia. O último pagamento regular, no valor de R$ 110 milhões, foi realizado na terça-feira (5/9). O próximo pagamento aos prestadores está previsto para 22 de setembro.