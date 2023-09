Rio Grande do Sul Inicia Plano para Reconstruir Pontes e Estradas Destruídas por Enchentes

O governo do Rio Grande do Sul está mobilizando esforços para reconstruir as pontes e estradas que foram severamente afetadas pelas recentes enchentes no estado. O plano de recuperação envolve um investimento estimado de R$ 100 milhões, com cerca de R$ 15 milhões destinados especificamente à reconstrução da ponte que liga Nova Roma do Sul a Farroupilha, a qual foi destruída após o transbordamento do Rio das Antas na última segunda-feira (4).

Em uma reunião realizada nesta sexta-feira (8) em Bento Gonçalves, o governador Eduardo Leite se encontrou com 23 prefeitos da região para discutir as demandas relacionadas à infraestrutura e logística. Durante o encontro, os prefeitos apresentaram suas reivindicações, e o governador tomou nota das necessidades específicas de cada município.

O governo estadual está atualmente avaliando as medidas necessárias para a reconstrução das áreas atingidas pelas enchentes, bem como a forma de obter recursos federais para apoiar esse processo de recuperação. A iniciativa busca não apenas restaurar as vias de transporte, mas também permitir o acesso às áreas afetadas, contribuindo para a retomada da normalidade nessas comunidades após o desastre natural.