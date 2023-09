Secretaria da Saúde participa de força-tarefa no Vale do Taquari

Na manhã desta quinta-feira (7/9), a Secretaria da Saúde (SES), por meio do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, passou a atuar nas ações emergenciais de atendimento e cuidado com as famílias atingidas pelas enchentes causadas pelas chuvas dos últimos dias.



Por meio da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e com o apoio técnico da psicóloga Melissa Couto, referência em situações de desastres, a Universidade do Vale do Taquari (Univates) e a SES organizaram equipes de apoio psicossocial, que já contam com cerca de 300 voluntários organizados para apoiar os municípios do Vale do Taquari, dentre os quais estão: Roca Sales, Muçum, Colinas, Lajeado e Cruzeiro do Sul.

No feriado de 7 de Setembro, um grupo composto por 15 pessoas atuaram nos municípios de Muçum e Roca Sales. A equipe será reforçada por 40 profissionais da rede La Salle de hospitais e há previsão que a Universidade de Santa Cruz do Sul também envie voluntários. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde, através do Grupo Hospitalar Conceição, também se juntará às ações de apoio psicossocial, com uma equipe formada por psicólogos e psiquiatras.

“Neste momento de luto, às vezes fica só um sobrevivente da família e a pessoa pensa em desistir da própria vida, desistir de tudo que ela tem. A gente dá esse suporte para a pessoa tentar se reconstruir. Não só reconstruir a vida, mas entender que ela ainda está ali, ela é uma sobrevivente e a vida dela é importante”, disse a secretária Arita Bergmann.

A equipe da 16ª CRS também vai percorrer os municípios para identificar as principais necessidades e organizar o apoio psicossocial. Na quarta-feira, parte dos voluntários receberam treinamento na Univates sobre primeiros cuidados psicológicos e, nesta quinta-feira (7/9), um grupo vai receber treinamento para atender os enlutados.

De acordo com Arita, o objetivo é a construção de uma linha de cuidado para a população a partir das estratégias presentes nos manuais internacionais, mas com o olhar voltado à realidade local, levando-se em conta o papel fundamental das políticas públicas no cuidado.

Mais ações

As equipes do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) e do Ministério da Saúde estão avaliando as estruturas de saúde e fazendo um levantamento sobre a situação dos abrigos, do fornecimento de água potável (ou de alternativas como a distribuição de hipoclorito) e de vacinas. Além disso, estão fornecendo orientações sobre doenças, como tétano, por exemplo, acidentes com animais peçonhentos e cuidados no consumo de alimentos.