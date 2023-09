Estado monitora situação de unidades de saúde com atendimento prejudicado por temporais

A Secretaria da Saúde (SES) está acompanhando, monitorando e trabalhando no auxílioà população e aos serviços de saúde de municípios que registraram estragos e prejuízos por conta de enxurradas e temporaisnos últimos dias.Até o momento,foram reportados23 estabelecimentos de saúde com algum tipo de dano, entre alagamentos e perda de equipamentos.De acordo com o balanço da Defesa Civil, até às 15h desta quarta-feira (6/9), as fortes chuvas e enchentesjá causaram a morte de 31 pessoas no Estado.

O governo seguerealizando o levantamento ereforçando estoques de vacinas juntoàs Coordenadorias Regionais de Saúde. Também foram enviados lotes de hipoclorito para retirada de impurezas da água.

À população de áreas atingidas, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) orienta cuidados especiais e recomendações para evitar a contaminação por doenças como leptospirose, hepatite A, cólera e tétano acidental, entre outras. Ainda, devem ser tomados alguns cuidados específicos para a limpeza da casa e caixa d’água, assim como para o consumo de água e alimentos.

Ações da Vigilância em Saúde do Estado

Disponibilidade de hipoclorito pelo Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) para regiões afetadas pelas chuvas.

Monitoramento de imunobiológicos.

Recepção àsequipes doprograma de Vigilância de Desastres(Vigidesastres)do Ministério da Saúde para ações em conjunto.

Informações de estabelecimentos de saúde com estragos ou prejuízo nos atendimentos

Os dados foram atualizado até quarta-feira (6/9), às 16 horas.

Antônio Prado: incêndio na UBS.

Arroio do Meio: UBS inundada (sem previsão de reabertura) e Hospital São José com acesso difícil.

Bento Gonçalves: avarias nos postos das Estratégias de Saúde da FamíliaZatt, Barracão e Conceição e nas UBS São João e Zona Sul.

Caxias do Sul: 2 UBS fechadas em 4/9 (reabertas em 5/9).

Cruzeiro do Sul: uma UBS com perda completa.

Encantado: infiltração no telhado do Hospital Beneficente Santa Terezinha.

Estrela: 2 ESF com perda total de móveis, equipamentos, rede lógica, rede elétrica e estrutura física e monitoramento do nível de água próximo ao hospital.

Jaquirana: dano em telhado da UBS.

Muçum: Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida não foi atingido, porém com difícil acesso.

Roca Sales: inundação do Hospital Roque Gonzales (remoção de 10 pacientes).

Salto do Jacuí: Hospital Municipal Dr. Aderbal Schneider com infiltração no telhado.

Santa Tereza: UBS não atingida, porém com estoque de vacinas removido em virtude de falta de energia.

Santo Antônio do Palma: danos em uma UBS (interditada parcialmente).

Serafina Corrêa: 2 UBS interditadas (uma invadida pelo rio e outra com danos no telhado).

Vale Real: dano em telhado da UBS.

Estruturas da SES

Passo Fundo (6ª Coordenadoria Regional de Saúde): alagamento da Farmácia de Medicamentos Especiais (sem perda de materiais)

Passo Fundo (Hemopasso): infiltração no telhado (suspensão da coleta por dois dias em função de risco de choque elétrico)

Santa Rosa (14ª Coordenadoria Regional de Saúde): alagamento e infiltração no auditório.

Neste link , podem ser encontradas as principais recomendações da Vigilância para cuidados com saúde em localidades após enchentes ou alagamentos.