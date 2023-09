Setembro Amarelo alerta para prevenção ao suicídio

Com o tema Se precisar, peça ajuda, o Setembro Amarelo deste ano tem o objetivo de conscientizar a sociedade e colaborar para a prevenção ao suicídio. A campanha é realizada durante todo o mês, mas o dia 10 de setembro é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

O suicídio é uma expressiva causa de morte no Brasil e no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Entre 2010 e 2019, ocorreram no Brasil 112.230 mil mortes por suicídio. Houve um aumento de 43% nos casos registrados, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, realizadores da campanha no Brasil.

Em Santa Catarina, no ano de 2022, de acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), foram registrados 926 suicídios, dos quais 77% (718) foram cometidos por pessoas do sexo masculino. Em 2023, até 4 de setembro de 2023, foram notificados 580 suicídios, a maioria 76% (443) do sexo masculino.

Para ajudar a diminuir esses números é importante a disseminação de conteúdos com orientações para a população. “Precisamos conscientizar e prevenir a população. A morte por suicídio pode ser evitada por meio de encaminhamento e tratamento adequados. E para isso, as pessoas precisam estar atentas aos fatores de risco e aos sinais de alerta para identificar quem está precisando de ajuda ou para ajudar alguém próximo”, destaca Aline Arceno, gerente de Análises Epidemiológicas e Doenças e Agravos Não Transmissíveis, da Dive/SC.

Confira nas tabelas abaixo os dados notificados sobre suicídio em SC:

Número de óbitos por suicídio, com idade superior a 10 anos, por sexo. Santa Catarina, 2022

Foto: Reprodução/Secom SC

Número de óbitos por suicídio, com idade superior a 10 anos, por sexo. Santa Catarina, 2023*

Foto: Reprodução/Secom SC

Número de óbitos por suicídio, com idade superior a 10 anos, por faixa etária. Santa Catarina, 2022 e 2023

Foto: Reprodução/Secom SC

Prevenção

O Ministério da Saúde (MS) destaca que não há como detectar seguramente quando uma pessoa está vivenciando uma crise suicida, porém ela pode dar alguns sinais que devem chamar atenção da família e de amigos, como isolamento, abuso de álcool e outras drogas, mudanças bruscas de humor, diminuição do autocuidado e até a automutilação. Esses sinais, especialmente quando se manifestam constantemente, requerem atenção especial.

“Precisamos conscientizar as pessoas, esclarecer e abrir espaço para falar sobre suicídio. É preciso deixar que as pessoas possam falar sobre o sofrimento, e isso, pode trazer alívio e conforto. As pessoas próximas podem perceber sinais e ajudar na prevenção. Lembrando que também é necessário procurar ajuda especializada para acolher e encaminhar para o tratamento adequado”, explica.

A porta de entrada para o acolhimento é sempre a unidade básica de saúde. Os serviços públicos de saúde mental de Santa Catarina contam com 110 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em diversos municípios e diferentes modalidades. Nessas estruturas são atendidas pessoas que vêm em demanda espontânea, incluindo as que têm distúrbio psiquiátrico, pensamento suicida e histórico de tentativa de suicídio.

Centro de Valorização da Vida



Um importante aliado na prevenção do suicídio é o Centro de Valorização da Vida (CVV), que oferece apoio emocional gratuitamente, de forma voluntária, 24 horas por dia, por telefone 188, e-mail ou chat pelo site da instituição (www.cvv.org.br).