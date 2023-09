Debatedores destacam importância de o futebol ser referência em integridade

A Subcomissão Especial da Modernização do Futebol, da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, realizou uma audiência pública nesta terça-feira (5) para tratar da integridade no futebol brasileiro.

Em fevereiro deste ano, quatro clubes brasileiros lançaram o Movimento pela Integridade no Futebol. Seu objetivo principal é garantir o aprimoramento de gestão por meio de transparência, sustentabilidade, governança ambiental, social e corporativa, ética, integridade, inclusão e diversidade.

Na audiência, solicitada pelo deputado Bandeira de Mello (PSB-RJ) foi assinado um convênio com a Siga (Aliança Global pela Integridade do Esporte, na sigla em inglês).