Bancada gaúcha se mobiliza por ajuda à população afetada por fortes chuvas no RS

Carlos Gomes, coordenador da bancada do Rio Grande do Sul no Congresso - (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Deputados gaúchos foram ao Plenário da Câmara anunciar ações para socorrer a população atingida por fortes chuvas que já causaram a morte de 21 pessoas no Rio Grande do Sul.

O coordenador da bancada gaúcha no Congresso Nacional, deputado Carlos Gomes (Republicanos-RS), afirmou que a bancada conversou com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para pedir a liberação recursos direcionados ao socorro às vítimas. O ministro vai visitar nesta quarta-feira (6) as áreas atingidas. "É importante informar que a bancada gaúcha está mobilizada para buscar socorro para aqueles que mais precisam neste momento", disse.

O deputado Marcelo Moraes (PL-RS) afirmou que o ministro determinou a mobilização da Defesa Civil para ajudar a população gaúcha.

A deputada Reginete Bispo (PT-RS) informou que o governo federal vai liberar os recursos necessários. "O governo federal, liderado pelo presidente Lula, está mobilizando todos os recursos necessários para ajudar neste momento delicado", declarou.

Catástrofe climática

A deputada Daiana Santos (PCdoB-RS) lembrou que as fortes chuvas que atingiram o estado são o resultado da catástrofe climática que deve se intensificar ainda mais e afetar a vida da população. "Nós precisamos trazer à tona uma pauta ambiental importantíssima, que é a da emergência climática. Este não é um fato isolado", disse.

Discutir a emergência climática, segundo ela, poderá evitar novas mortes.

Fundo para calamidade

Para o deputado Afonso Hamm (PP-RS), a situação deve ser tratada como calamidade pública. Ele defendeu ainda a criação de um fundo voltado para as catástrofes climáticas. "Esta verdadeira tragédia no Rio Grande do Sul requer esforços e uma força-tarefa – o que estamos recomendando – para mobilizar todos os meios."

O deputado Luiz Carlos Busato (União-RS) afirmou que o governo precisa mobilizar auxílio para as famílias. "Precisamos imediatamente de auxílio para essas famílias e de recursos financeiros para reconstrução e, principalmente, para prevenção."

Solidariedade

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) lamentou a situação da população afetada. "Temos enchentes, pessoas morrendo, casas desabando, é muito triste. Com a tecnologia que temos hoje, é lamentável o que estamos vivendo", disse.

O deputado Giovani Cherini (PL-RS) destacou que os dados apontam 2,5 milhões de pessoas afetadas pelas chuvas. "A bancada gaúcha precisa buscar esforços para que essas famílias tenham apoio do poder público neste momento", avaliou.

Em nome da Mesa Diretora, o deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP) prestou solidariedade às vítimas. "Nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul por este momento que está vivendo", disse.