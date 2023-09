Governador e secretária da Saúde atualizam ações sobre o Samu

Em entrevista coletiva de imprensa concedida nesta terça-feira (5/9), no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite detalhou um levantamento sobre os serviços e resultados da Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e falou sobre as ações empreendidas para apurar irregularidades e garantir o pleno funcionamento do serviço.



Sobre as irregularidades no cumprimento da escala de trabalho de médicos reguladores do Samu que vieram a público nos últimos dias, o governador reforçou o sentimento de indignação e reafirmou que já estão em curso medidas para apurar os fatos, corrigir os desvios e dar consequência aos que descumpriram com suas obrigações.

“São fatos que nos causam profunda indignação e já estamos atuando, assim como sempre fizemos, na direção de garantir que os recursos sejam bem aplicados e que as escalas de servidores sejam cumpridas. Tomamos as providências necessárias assim que tivemos conhecimento do fato”, enfatizou Leite.

O governo do Estado recebeu informações da denúncia por meio de um colaborador da Central de Regulação do Samu somente depois que um veículo de imprensa o chamou para uma entrevista no dia 23 de agosto. Antes disso, nenhuma denúncia havia sido formalizada por meio dos canais oficiais. No mesmo dia, a Secretaria da Saúde instalou uma comissão sindicante que no dia 25 de agosto começou a oitiva dos diretores da central. Depois de concluída a sindicância, serão tomadas as medidas indicadas pela comissão e será encaminhada cópia do relatório para a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e o Ministério Público (MP-RS).

Nesta terça-feira, o governo anunciou a contratação emergencial de uma empresa para que sejam ocupados 17 postos de trabalho na Central de Regulação, totalizando até 6.120 horas mensais. O objetivo é melhorar o atendimento na Mesa de Regulação de Urgência e Emergência, em substituição aos contratos emergenciais temporários. Ainda serão instaladas câmeras de monitoramento eletrônico para garantir que os profissionais da central executem corretamente suas funções.

Também foi aberto um processo de auditoria pelo Departamento de Auditoria do SUS na Central de Regulação das Urgências e Emergências do Samu 192 com a finalidade de avaliar a gestão e o gerenciamento deste serviço e a qualidade do atendimento prestado pelo Samu no Rio Grande do Sul em seus diversos indicadores.

Além disso, foi estabelecida uma ordem de serviço para remanejamento interno de médicos do Departamento de Regulação Estadual e convocação de profissionais para retorno das férias para atuação na Central de Regulação das Urgências e Emergências.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, lembrou que, apesar do ocorrido, o Samu é um serviço que ganhou eficiência ao longo dos últimos anos, e que os bons profissionais não podem ser descredibilizados por aqueles que não cumpriram com os seus compromissos. O tempo médio entre o primeiro contato com o serviço até a chegada da ambulância ao local, por exemplo, caiu 25% desde 2018. “A grande maioria é responsável, empenhada, dedicada e tem muito orgulho de participar do Samu”, observou Arita.

O governador disse que todo o esforço do Estado foi sempre na direção de qualificar o atendimento de saúde no Rio Grande do Sul. “Pagamos dívidas históricas na área da saúde com os municípios, fizemos o esforço de lançar novos programas, obras em hospitais, ampliação de atendimentos, equipamentos que foram disponibilizados na alta complexidade e também na atenção primária. Temos uma lista ampla de evolução dos serviços de saúde no nosso Estado. Por isso essa situação nos deixa ainda mais indignados”, afirmou.

Leite salientou a importância de mostrar para a sociedade que o Serviço de Atendimento Médico de Urgência vem aperfeiçoando o seu atendimento. "É isso que os dados estão mostrando. É claro que não é infalível, é claro que pode ter problemas e, para isso, nós estamos criando mecanismos para constantemente aperfeiçoar esse atendimento e garantir à população o atendimento médico que ela merece e precisa, na hora em que ela precisa”, afirmou.

