Governo confirma mais 15 mortes por enchentes no Rio Grande do Sul

Quinze mortes foram confirmadas no município de Muçum, no Vale do Taquari, causadas pela chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde domingo (3).

A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Eduardo Leite, em coletiva de imprensa, no município de Lajeado. Com isso, o total de mortes causadas pelas enchentes no RS chegou a 21. Também foram registradas vítimas em Estrela, na mesma região, e em Mato Castelhano, Passo Fundo e Ibiraiaras, no Norte.

Os corpos foram encontrados pelos bombeiros a partir do momento em que a àgua começou a baixar e as equipes começaram a entrar nas residencias que estavam completamente submersas.

Cerca de 85% da cidade ficou completamente debaixo da água e segundo informações ainda existem pessoas que estão desaparecidas.

Na cidade de Roca Sales também existem pessoas desaparecidas, no entanto, os volumes de água ainda impedem buscas mais aprimoradas.