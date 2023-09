Chuvas fortes causam enchentes e tragédias no Rio Grande do Sul

Cheia do Rio Taquari é uma das maiores da história do estado (Foto: Jefferson Botega / Agencia RBS

A combinação de um ciclone com baixa pressão e umidade causou a chuva forte que atingiu o Rio Grande do Sul na segunda-feira (4). Seis pessoas perderam a vida em decorrência das chuvas nas cidades de Estrela, Lajeado e Mato Leitão. No Vale do Taquari, os alagamentos forçaram moradores a aguardar resgates em cima de telhados ou nos sótãos de suas casas.

O nível da água está bloqueando o acesso a vários municípios do Vale do Taquari. O governador Eduardo Leite informou que uma mulher residente em Lajeado, na região do Vale do Taquari, faleceu durante uma operação de resgate realizada pela Brigada Militar, utilizando um helicóptero. O cabo usado na operação se rompeu, resultando na queda da vítima e do policial no Rio Taquari. A mulher não resistiu aos ferimentos, enquanto o policial foi resgatado com múltiplos ferimentos e levado a um hospital.

O governador expressou profundo pesar pelo incidente, destacando o esforço contínuo das equipes de resgate para salvar vidas em meio às enchentes.

Em entrevista no programa Revista 100.7 da Rádio Província, o jornalista Ed Andreick deu os detalhes da situação naquela região e explicou como a água subiu tão rápida. Ele informava que ainda ao meio dia haviam muitas pessoas ilhadas em diversas cidades daquela região. O repórter também fez um relato sobre as condições de infraestrutura das cidades que estavam completamente comprometidas, inclusive, dificultando os contatos com as autoridades e com a Defesa Civil.