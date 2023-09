Governo do Estado reforça frota da saúde com a entrega de 25 novas viaturas e ambulância

Fotos: Eduardo Valente / Secom



O Governo do Estado realizou a entrega de 25 novos veículos para setores da Secretaria de Saúde na manhã desta segunda-feira, 4, no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis. O governador Jorginho Mello e a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, repassaram para as mãos dos representantes das unidades beneficiadas as chaves dos novos veículos destinados à renovação da frota.

“Essas entregas de hoje vão auxiliar o trabalho dos nossos profissionais da saúde que passam a contar com esse veículos próprios a partir de agora. Nós tínhamos um contrato de aluguel dos carros, mas investimos para fazer a aquisição desses veículos que passam a ser da secretaria de saúde”, destacou o governador Jorginho Mello.

Com um investimento total de R$3,2 milhões, a aquisição destas viaturas representa uma estratégia para redução de custos na Secretaria de Estado da Saúde (SES), que até então utilizava veículos alugados para atender às demandas de transporte em alguns setores. O aluguel desses veículos era cerca de R$ 4,8 milhões a cada 4 anos. Agora, além desses automóveis fazerem parte do patrimônio da pasta, a ação busca garantir um atendimento ainda mais eficiente à população catarinense, priorizando o setor da saúde.

Em torno de R$2,9 milhões foram utilizados na aquisição dos veículos modelo Creta, distribuídos às 13 unidades de saúde próprias da SES, regionais de saúde, e superintendências; e R$ 295 mil na ambulância, destinada ao Hospital Governador Celso Ramos.

“Com esse investimento otimizamos os recursos da nossa pasta. Tínhamos um gasto constante com os veículos alugados, agora, com a aquisição de frota própria podemos destinar os recursos a áreas mais cruciais. E nós não vamos parar por aí, precisamos renovar as ambulância brancas para dar mais segurança aos pacientes e a nossa equipe de trabalho”, afirma Carmen Zanotto.





Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Reprodução/Secom SC

As novas viaturas serão distribuídas estrategicamente para as seguintes unidades:

Gerência de Patrimônio: 7 viaturas

Centro Catarinense de Reabilitação (CCR): 1 viatura

Hospital Dr. Waldomiro Colautti: 1 viatura

Hospital Governador Celso Ramos: 1 viatura + 1 ambulância

Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos: 1 viatura

Hospital Infantil Joana de Gusmão: 1 viatura

Hospital Nereu Ramos: 1 viatura

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt: 1 viatura

Hospital Regional de São José: 1 viatura

Hospital Santa Teresa: 1 viatura

Instituto de Cardiologia de Santa Catarina: 1 viatura

Instituto de Psiquiatria: 1 viatura

Maternidade Carmela Dutra: 1 viatura

Maternidade Dona Catarina Kuss: 1 viatura

Maternidade Darcy Vargas: 1 viatura

Superintendência de Urgência e Emergência (SUE): 1 viatura

Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS): 1 viatura

Regional de Saúde de Chapecó: 1 viatura

Regional de Saúde de Blumenau: 1 viatura