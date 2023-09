Comissão vai debater denúncias de violações a direitos humanos nas prisões após 8 de janeiro

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (6) para debater possíveis violações a direitos humanos na prisão de pessoas envolvidas nos atos de vandalismo de 8 de janeiro.

O pedido para realização do debate é do deputado Delegado Ramagem (PL-RJ). "As inúmeras notícias recebidas evidenciam potencial de violação flagrante a

direitos humanos mais básicos e comezinhos, com tratamento ilegal e abusivo

dispensado às pessoas presas. E essa ilegalidade e abusividade fica ainda mais

gravosa quando se relembra que as prisões têm inegável viés político, com

criminalização de direitos de opinião e manifestação", destacou.

A reunião foi convocada para as 13 horas, no plenário 10. Foram convidadas pessoas presas pelos atos de 8 de janeiro e seus representantes legais. Confira a lista completa de convidados.