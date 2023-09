Festival Risadaria chega em setembro com atrações gratuitas

Um dos mais importantes eventos de humor da América Latina, o Festival Risadaria promete levar muitas risadas e diversão ao público durante 31 dias consecutivos. Serão mais de 60 apresentações humorísticas gratuitas entre 1º de setembro e 1º de outubro de 2023, no Teatro Sérgio Cardoso, no Shopping Parque da Cidade (em São Paulo) e no Teatro Arena Municipal (em Santana de Parnaíba). Outros 70 espetáculos especiais farão parte da programação, com ingressos já à venda no Clube Barbixas de Comédia e no Hillarius Comedy Bar, ambos em São Paulo.

Como já é tradição, a 14ª edição do Festival Risadaria apresentará conteúdos cômicos voltados a crianças de diversas idades, reunindo grupos teatrais, performances circenses, música e palhaços. Todos os espetáculos infantis são gratuitos.

Para os adultos, mais de 150 nomes, dentre veteranos e novos talentos, representarão todas as vertentes da comicidade e trarão novidades para os palcos. Dentre os nomes confirmados para esta temporada, estão nomes como Companhia Barbixas, Pedro Cardoso, Flávio Andrade, Pri Castello Branco, Marlei Cevada, Paulo Bonfá, Aquela Dupla, Nil Agra, Bruna Braga, Arianna Nutt, Marcelo Marrom, Ane Freitas, Tiago Santineli, Rodrigo Capella, Raquel Real e João Pimenta.

De segunda a domingo, o Clube Barbixas de Comédia, na Rua Augusta, 1129 (Cerqueira César), recebe artistas em diversos horários, com programação voltada ao público adulto e ingressos que vão de R$ 30 a R$ 90. Já o Hillarius Comedy Bar, localizado na Av. Salim Farah Maluf, 1850 (Tatuapé) recebe o público adulto de quinta-feira a terça-feira, em horários variados e com ingressos variando de R$ 60 a R$ 120.

Apresentações gratuitas acontecerão no Centro e na Zona Sul da cidade de São Paulo: a sala Paschoal Carlos Magno, na Rua Rui Barbosa, 153 (Bela Vista), terá shows gratuitos para o público infantil nos dias 02, 03, 16 e 17 de setembro, sempre às 14h. A praça de eventos Shopping Parque da Cidade, na Av. das Nações Unidas, 14401 (Chácara Santo Antônio), abre suas portas para receber o palco Risadaria, dos dias 23 de setembro a 01 de outubro, todos os dias às 18h30 com apresentações para o público adulto e aos finais de semana às 15h com apresentações infantis.

Em Santana de Parnaíba, o Teatro Arena Municipal de Eventos, localizado na Av. Esperança, 450 (Campo da Vila), apresenta as atrações gratuitas do Festival Risadaria entre 07 e 10 de setembro, durante todo o dia, em apresentações contínuas para ambos os públicos (infantil e adulto).

"O apoio a uma iniciativa de democratização cultural, como o Risadaria, ressoa em perfeita sintonia com os valores da BIC, já que nossa empresa tem suas raízes na promoção da democratização e na facilitação do acesso a produtos de excelência. É com muito orgulho que nos envolvemos mais uma vez nesse projeto, que se alinha de maneira integral com a nossa missão", afirmou Abner Pizzo, diretor de Marketing da BIC Brasil e Argentina.

O evento é apresentado por BIC®, com patrocínio de Piramidal e apoio de Bidfood e de Aeroglós. UOL e BandNews FM são parceiros oficiais de mídia.

Serviço



FESTIVAL RISADARIA



Data: 1º de setembro a 1º de outubro de 2023



Teatro Sérgio Cardoso (Sala Paschoal Carlos Magno)

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo

Datas: 02, 03, 16 e 17 de setembro

Horário: 14h

Gratuito – Apresentações Infantis

*Capacidade: 114 lugares. A distribuição dos ingressos acontecerá por ordem de chegada quarenta minutos antes do início de cada sessão. Sujeito à lotação do espaço.



Teatro Arena Municipal de Eventos (Santana de Parnaíba)

Av. Esperança, 450 – Campo da Vila - Santana de Parnaíba

Datas: 07 a 10 de setembro

Horário: espetáculos contínuos a partir de 13h30

Gratuito – Apresentações Infantis e Adultas

*Capacidade: 500 lugares. A distribuição dos ingressos acontecerá por ordem de chegada quarenta minutos antes do início da sessão. Sujeito à lotação do espaço.





Shopping Parque da Cidade (Praça de Eventos)

Av. das Nações Unidas, 14401 – Chácara Santo Antônio – São Paulo

Datas: 23 de setembro a 01 de outubro

Horário: 15h e 18h30

Gratuito – Apresentações Infantis e Adultas

*Capacidade: 500 lugares. Acomodação por ordem de chegada. Sujeito à lotação do espaço.





Clube Barbixas de Comédia

Rua Augusta, 1129 – Cerqueira César – São Paulo

Datas: de 01 setembro a 01 de outubro

Horário: segunda a domingo, das 18h às 23h30

Ingressos: R$ 30 a R$ 90



Hillarius Comedy Bar

Av. Salim Farah Maluf, 1850 – Tatuapé – São Paulo

Datas: de 01 setembro a 01 de outubro

Horário: quinta a terça feira, das 18h às 23h30

Ingressos: R$ 60 a R$ 120



Sobre o Risadaria



Criado pelo humorista Paulo Bonfá, o Festival Risadaria abriga o conteúdo cômico em suas diversas plataformas: humor gráfico, televisão, rádio, internet, fotografia, literatura, cinema, artes cênicas e stand-up comedy. Desde 2010, o evento reúne apresentações, shows ao vivo, exposições, debates, oficinas e uma programação infantil especial.