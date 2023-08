Inscrições para Concurso Público da Câmara dos Deputados começam hoje

A partir desta segunda-feira, 28 de agosto, estarão abertas as inscrições para os quatro editais do aguardado concurso público da Câmara dos Deputados. Os editais foram divulgados na última quarta-feira, 23 de agosto, e contemplam diferentes cargos com salários variando de R$ 26,1 mil a R$ 34,8 mil.

As provas estão previstas para serem realizadas em todas as capitais do país. No dia 3 de dezembro, acontecerão as provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de Analista Legislativo, nas áreas de Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico.

Nesse mesmo dia, os candidatos que almejam a posição de Analista Legislativo, nas atribuições de Consultoria (Consultor Legislativo e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira), realizarão apenas as provas objetivas.

Já no dia 10 de dezembro, serão aplicadas as provas objetivas e a prova discursiva para aqueles que buscam o cargo de Analista Legislativo, na área de Técnica Legislativa, e as provas discursivas para os candidatos da área de Consultoria (Consultor Legislativo e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira).

