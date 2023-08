Governo anuncia na quarta (23) projetos da educação nas áreas de alfabetização e de infraestrutura nas escolas

O governo do Estado assina, na manhã de quarta-feira (23/8), contrato de estruturação de parceria público-privada para realização de melhorias de infraestrutura em escolas estaduais. No evento, também serão divulgadas entregas de equipamentos para laboratórios de escolas de Ensino Médio em tempo integral e ocorrerão as assinaturas do projeto de lei para criação do Programa Estadual de Apoio à Alfabetização (Alfabetiza Tchê) e o Projeto de Cooperação Técnica Internacional (Prodoc) do Centro de Referência em Educação do Instituto de Educação Flores da Cunha.

O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite e dos secretários de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi, e da Educação, Raquel Teixeira. O lançamento da parceria ocorrerá às 9h, na praça de eventos da Secretaria da Educação (Seduc), localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.

Após a apresentação do programa, os gestores concederão entrevista coletiva à imprensa no gabinete da titular da Seduc.

Aviso de pauta