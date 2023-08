Aberto edital para cadastro reserva de monitores de atendimento a alunos com deficiência, TEA e altas habilidades

Está aberto o edital de cadastro temporário para contratação emergencial de servidores de escola. Publicado no Diário Oficial, o edital 10/2023 trata especificamente da seleção para o cargo de Agente Educacional II/ Interação com o Educando. Os profissionais trabalharão diretamente como monitores de estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas Habilidades em alguns municípios do Rio Grande do Sul. As inscrições seguem abertas até terça-feira (22/8), às 23h59, diretamente pelo site educação.rs.gov.br , na aba Contratos Temporários.

Inscrições

Edital

A carga horária é de 40 horas semanais. Entre as competências, estão o acompanhamento do aluno, a participação e colaboração no processo de inclusão e o cuidado com o bem-estar dos estudantes. O agente educacional também deverá auxiliar o professor em sala de aula, quando solicitado, e garantir a higienização, a alimentação e a locomoção dos alunos, caso necessário.

A seleção também conta com reserva de vagas para pessoas com deficiências, pessoas negras, transexuais, travestis, transgêneros e indígenas.