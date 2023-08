Leite recebe diretores de escola na terceira edição do projeto Café com Gov

Leite disse que deseja conhecer melhor a realidade das escolas no dia a dia e que encaminhará as demandas surgidas no encontro. -Foto: Gustavo Mansur/Secom

Na terceira edição do projeto Café com Gov, o governador Eduardo Leite recebeu no Palácio Piratini, na manhã desta quinta-feira (17/8), dez diretores da rede estadual de ensino. O grupo tomou café da manhã com o governador e discutiu diversos assuntos relacionados ao cotidiano das escolas.

Para os diretores, o encontro foi uma oportunidade de conversar diretamente com o governador e compartilhar com ele as vivências profissionais. Além disso, alguns deles, que estavam visitando a sede do governo estadual pela primeira vez, puderam conhecer a ala residencial do prédio histórico, famoso pela imponência e beleza.

Leite fez questão de contextualizar o momento e contar um pouco da história do Piratini e dos governadores que escolheram residir no palácio, bem como das grandes recepções que já ocorreram no local. Para o governador, essa aproximação com a comunidade escolar é importante para o aprimoramento da gestão pública.

“Eu quero visitar, conhecer e entender melhor a realidade das escolas no dia a dia. Nesse contato, nós costumamos criar novos projetos. Então, além de visitar, pensamos em trazer os diretores aqui para conversarmos. Eu vou tomar nota do que cada um vai falar e depois fazer os encaminhamentos necessários. Como gestores, temos muitos compromissos e desafios, mas não podemos perder essa sensibilidade. Precisamos sentar, conversar e ouvir a população”, afirmou.

O diretor da Escola Fernando Gomes, de Porto Alegre, Edgar de Quadros, apontou os progressos proporcionados pelo programa Agiliza Educação, que viabilizou recursos para reformas e diversas melhorias naquela unidade de ensino. “Com o Agiliza, tivemos salas novas entregues, e os alunos estão cuidando e preservando. Agora estamos com uma obra de revitalização. Abrimos uma discussão com os alunos sobre a escola que temos e a escola que queremos. Coisas simples fazem toda a diferença. Estimulamos a construção da identidade e de noções de pertencimento, porque a escola é um espaço de conhecimento e de vivência”, relatou Quadros.

A diretora da Escola Tuiuti, de Gravataí, Geovana Affeldt, celebrou a finalização da obra realizada este ano. “Era uma obra esperada desde 2016. Na segunda, assinei a conclusão da obra. Foi uma reforma geral. Eu agradeço muito por esse momento, para poder dizer que vale a pena, que não podemos desistir. A obra aconteceu. Nós conseguimos mesmo. É um sonho realizado”, enfatizou. Orçada em cerca de R$ 861 mil, contemplou reformas na cobertura, substituição da rede elétrica e pintura em três dos quatro prédios de salas de aula e no prédio administrativo.

Algumas das escolas representadas na reunião ou estão passando por novas obras ou estão finalizando processos burocráticos para darem início às reformas. Em alguns casos, o contrato já foi assinado e a obra deve começar em breve. Além de melhorias estruturais, os diretores comentaram outros avanços que vêm ocorrendo no ambiente educacional, como a formação de professores para a implantação do Ensino Médio em Tempo Integral realizada este ano.

Dez diretores participaram da 3ª edição do Café com Gov, projeto que tem a educação como uma das temáticas centrais. -Foto: Gustavo Mansur/Secom

Os diretores também apresentaram demandas relacionadas, por exemplo, ao andamento de algumas reformas e à reposição de professores e outros profissionais. O governador pediu que as equipes diretivas sempre comuniquem eventuais problemas relacionados às empreiteiras, para que as obras saiam como o previsto e atendam às necessidades das escolas. Leite também citou programas como o Professor da Amanhã, que formará novos docentes e poderá suprir a demanda por profissionais.

“Podem ter certeza de que iremos considerar e encaminhar estratégias de governo para dar o suporte necessário em relação a tudo o que vocês falaram aqui sobre demandas e insumos, seja na questão financeira, no fluxo das obras ou nas políticas de recursos humanos. Faremos isso em todas as frentes para que possamos melhorar as condições das nossas escolas. Muito obrigado pelo esforço de cada um de vocês”, concluiu Leite.

Por ser prioridade do governo estadual, a educação será tema recorrente no Café com Gov. Esta foi a segunda vez que o projeto contou com a presença de diretores de estabelecimentos de ensino. Os convidados gerenciam escolas nos municípios de Porto Alegre, Parobé, Lajeado, Barão do Triunfo, Guaíba, São Jerônimo, Gravataí, Viamão e Humaitá.

No encontro desta quinta, também estiveram presentes os diretores: Ana Lira Camargo (Escola Estadual de Ensino Médio Adelina da Cunha); Eloisa Franz (Escola Carlos Fett Filho); Marisa dos Santos (Escola Nossa Senhora do Livramento); Carmen da Silva (Escola Castro Alves); Carla dos Santos (Colégio Estadual Engenheiro Ildo Meneghetti); Ednilson Roesler (Escola Setembrina); Mara Hartmann (Instituto Estadual de Educação Maria Cristina); e Rafael da Silva (Escola José Joaquim de Andrade).

Também participaram do Café com Gov as secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Comunicação, Tânia Moreira, além da secretária adjunta de Obras Públicas, Zilá Breitenbach.