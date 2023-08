Delgatti: Bolsonaro prometeu indulto em caso de grampo contra Moraes 

Com promessa de indulto, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria pedido aohackerWalter Delgatti Netto para assumir um suposto grampo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo Delgatti, o pedido foi feito durante uma conversapor telefonecom Bolsonaro, que o teria informadoque agentes “de outro país” teriam conseguido grampear o ministroe então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A informação foi divulgada pelohackernesta quinta-feira (17) em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos golpistas de 8 de janeiro. O indulto significa operdão da pena, efetivado mediante decreto presidencial.

Delgatti afirmouque não teve acesso ao grampo, mas que aceitou o pedido de Bolsonaro de assumir a responsabilidade pelo suposto equipamento usado para monitorar Moraes. “Ele disse que, em troca, eu teria o prometido indulto e ainda disse assim:caso alguém me prenda, eu [Bolsonaro]mando prender o juiz e deu risada”, revelou o hackerpreso por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de outros tribunais.

O objetivo do ato, segundo Delgatti, era provocar alguma açãocontra o ministro Alexandre de Moraes e forçar a realização de nova eleição com o chamado voto impresso , modalidade que foi negada pelo Congresso Nacional em 2021.

Ohackerdisse que foi procurado pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) com a promessa de um emprego. A parlamentar nega as acusações de ilegalidades, mas afirma aguardaacesso aos autospara se manifestar sobre todas as informações divulgadas.