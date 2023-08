Bittrex Global chega a um acordo bem-sucedido com a SEC

A Bittrex Global divulgou a seguinte declaração hoje após chegar a um acordo bem-sucedido com a Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA em relaçãoàacusação feita em 17 de abril contra a empresa por supostamente operar uma plataforma de negociação não registrada nos EUA:

A Bittrex Global tem o prazer de anunciar que, após a apresentação do nosso pedido de rejeição da ação da SEC contra nós em junho, agora chegamos a um acordo bem-sucedido.

Desde o início, estamos otimistas e dispostos a trabalhar produtivamente com a SEC para explicar nossa posição. Estamos muito satisfeitos por termos conseguido chegar a um acordo com a SEC e por ambas as partes poderem evitar o esforço e o custo do litígio. Para chegar a essa conclusão rápida, o acordo de liquidação inclui um pagamento de US$ 24 milhões, que será pago pela Bittrex Inc. (também conhecida como Bittrex US), e não pela Bittrex Global. Agora que a SEC concordou em resolver o caso, com a Bittrex Global nem admitindo nem negando as alegações, o assunto está completamente superado e nossa atenção pode ser totalmente focada em fazer o que fazemos de melhor: fornecer aos nossos clientes a plataforma de negociação mais segura, inovadora e regulamentada no mercado.

Oliver Linch, CEO da Bittrex Global, disse:“Estamos muito satisfeitos que um acordo sobre esses termos tenha sido alcançado rapidamente. Embora seja uma boa notícia para a Bittrex Global, agora não é hora de uma volta da vitória. Em vez disso, com esse assunto encerrado, podemos nos concentrar em construir nossa visão para o futuro da criptomoeda, como uma parte regulamentada, desenvolvida e sofisticada do ecossistema financeiro mais amplo. Essa visão requer regimes regulatórios apropriados que sejam adequados ao propósito, e é por isso que a Bittrex Global se orgulha de ser regulamentada em Liechtenstein e Bermuda, duas das principais e mais respeitadas jurisdições para supervisão regulatória de cripto no mundo.

“A Bittrex Global fez enormes investimentos para garantir que não aceitamos clientes dos EUA. Atendemos clientes e fornecemos serviços exclusivamente fora dos EUA. Os participantes do mercado em todo o mundo, que estão cada vez mais preocupados em ter qualquer conexão com os Estados Unidos devidoàincerteza regulatória, devem saber que, se quiserem fazer negócios com uma bolsa de ativos digitais não regulamentada nos EUA, a Bittrex Global estáàsua disposição. A Bittrex Global continuará liderando o caminho para demonstrar que o futuro da criptografia é seguro, inovador e regulamentado.”

Andrew Michaelson, sócio da King & Spalding LLP, acrescentou: “Estamos orgulhosos de ter assessorado a Bittrex Global nesse assunto. O que torna esse resultado tão incomum e gratificante é que nosso cliente, a Bittrex Global, encerrará esse assunto sem pagar um centavo em acordo. Estamos entusiasmados com este resultado em nome do nosso cliente”.

A Bittrex Global foi fundada com base nos três princípios básicos de segurança, inovação e regulamentação, e tem muito orgulho de sua reputação global como uma das plataformas de negociação mais antigas e compatíveis do mundo. Todos os fundos dos clientes da Bittrex Global continuam seguros e acessíveis, e a empresa continua comprometida em fornecer aos clientes a plataforma de negociação mais segura do mercado.

