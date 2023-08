Projeto cria Prêmio Alysson Paulinelli

Pessoas que se destacarempor iniciativas ou práticas de produção sustentável de alimentos que contribuam para a segurança alimentar no Brasil poderão receber do Senado o PrêmioAlysson Paulinelli É o que determina o Projeto de Resolução (PRS) 73/2023 , deautoria dos senadores Jayme Campos (União-MT) e Tereza Cristina (PP-MS).

Falecido em 29 de junho, AlyssonPaulinellifoiministro da Agricultura e um dos fundadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Os autores afirmam, na justificação do projeto, que Paulinelli "teve um papel fundamental na revolução agrícola tropical sustentável que deu autossuficiência de alimentos ao Brasil, transformou o país em potência agroalimentar e criou horizontes para a segurança alimentar mundial".

De acordo com o projeto, o prêmio deverá ser concedido anualmente a pessoas escolhidas pelo Conselho do PrêmioAlysson Paulinelli, também criado pelo PRS 73/2023. OConselho será formado por 16 membros, dos quais três serão senadores. Os demais serão representantes da Embrapa, dos ministérios relacionados à temática do prêmio e da sociedade civil.

"Além de justa homenagem à vasta biografia de Paulinelli, [o prêmio] terá como objetivo incentivar as melhores iniciativas e práticas de produção sustentável de alimentos que contribuam para a segurança alimentar no Brasil”, afirmam Jayme Campos e Tereza Cristina na justificação da proposta.