Protocolo adicional ao acordo entre Mercosul e Colômbia vai a promulgação

O protocolo aprovado será adicionado ao Acordo de Complementação Econômica ACE-72, firmado entreMercosul e Colômbia em 2017. O ACE 72 tem como objetivoestabelecer uma área de livre comércio entre as partes,bem comopromover o desenvolvimento, os investimentos recíprocos, a integração física e a cooperação econômica, energética, científica e tecnológica.Já o objeto do protocolo é a liberalização do comércio de serviços entre as partes.

A previsão é que o texto dê mais segurança jurídica e proporcione melhor ambiente de negócios e menores custos no comércio de serviços entre os dois países, gerando assim oportunidades aos fornecedores brasileiros de serviços, além de empresas e profissionais autônomos.

