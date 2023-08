Humberto Costa informa que não há risco de apagão no país

O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (15), que não houve qualquer registro de incidente grave devido ao apagão de energia que atingiu a maioria dos estados brasileiros na manhã desta terça. O parlamentar ressaltou que não há risco de apagão no país, pois os reservatórios estão cheios e os sistemas estão operando normalmente. Segundo ele, o problema foi pontual e está sendo rigorosamente apurado.

Humberto destacou que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esteve a frente para resolver a situação diretamente do Paraguai, onde estava com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e imediatamente retornou ao Brasil para acompanhar o caso. Para o senador, o governo solucionou a questão com “inteligência e competência”.

— Estamos diante de um governo extremamente articulado e proativo, que age com a rapidez necessária diante das necessidades do país, para resolvê-las com a urgência que merecem. Diante da dimensão do problema, que atingiu as cinco regiões brasileiras, as ações foram céleres. A resposta do governo e dos órgãos de Estado, como o Operador Nacional do Sistema (ONS), foram imediatas. E trabalhamos para que os danos, especialmente em prejuízo dos brasileiros que estavam indo para o trabalho, levando os filhos para a escola, fossem rapidamente reduzidos.

O parlamentar afirmou que a situação foi resolvida nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste por volta de 10h, restando apenas pontos específicos de desligamento provocados por problemas ocorridos em decorrência da interrupção original, como paralisação de semáforos e transformadores danificados.