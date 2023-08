Escola Fernando Gomes, de Porto Alegre, passa por reforma geral com recursos do Programa Lição de Casa

Uma grande mudança começou na Escola Estadual de Educação Básica Fernando Gomes, em Porto Alegre. Os dois prédios – um com mais de 60 anos e outro com mais de 50 anos – estão em reforma. Estruturas, revestimentos, pisos internos e externos e muros da quadra serão recuperados. Além disso, serão realizadas a substituição de telhados, a impermeabilização do reservatório e de lajes e uma pintura geral. A reforma terá investimento de R$ 645.002,25, com recursos do Programa Lição de Casa, do governo do Estado.

A escola está localizada na Rua Professor Frederico Gaelzer, 168, no bairro Jardim do Salso. No entanto, a maior parte dos seus 452 alunos vem do bairro vizinho, Bom Jesus. Por essa razão, o diretor Edgar de Quadros defende, antes de tudo, que é preciso criar um sentimento de pertencimento entre alunos, pais e responsáveis. Uma das formas encontradas para isso foi envolvê-los nas decisões a respeito das melhorias dos prédios. Por meio de consulta à comunidade escolar, foram definidas as prioridades dos investimentos. “Não é só questão de construir, mas constituir uma identidade de escola. Isso tem efeito direto na questão pedagógica”, disse Quadros.

No ano passado, a instituição de ensino já havia recebido verbas do Programa Agiliza, utilizadas para reformas em salas de aula. Além disso, desde 2022, são realizados mutirões com a comunidade escolar aos finais de semana para recuperar o ambiente escolar. Até as cores para pintar as salas foram pensadas para trazer pertencimento – escolheram o azul e amarelo da bandeira da escola. Em busca do envolvimento da comunidade com a instituição, também foram criados o Conselho Escolar e o Grêmio Estudantil.

Para a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, os programas desenvolvidos pelo governo do Estado permitem dar melhores condições a professores, funcionários e alunos. “É muito importante que essa obra esteja acontecendo na escola, porque assim conseguimos tornar o ambiente de aprendizagem mais adequado e o ambiente escolar mais acolhedor”, comentou.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, também ressalta o trabalho de recuperação dos prédios escolares. “Temos avançado muito na melhoria da infraestrutura das escolas. A educação é uma prioridade no Rio Grande do Sul e estamos trabalhando em todas as frentes, com esse objetivo”, diz.

Atualmente, a Fernando Gomes conta com seis salas de aula liberadas, e outras seis estão sem atividades. Funcionam dois turnos pela manhã e dois turnos na parte da tarde – pela manhã, por exemplo, o Ensino Médio funciona das 7h30 às 10h30 e, depois, até às 12h, são atendidos os anos iniciais. A grade curricular conta com atividades desenvolvidas na modalidade a distância. Com os investimentos, há novas perspectivas para melhorar a estrutura do colégio. “Uma obra dentro da escola é também o resgate da dignidade dos alunos”, afirmou o diretor.

A obra é fiscalizada pela 1ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Porto Alegre, e executada pela Ziller Construtora, que tem 120 dias para a conclusão.

Lição de Casa em Porto Alegre

Com a Fernando Gomes, são quatro escolas com obras já iniciadas pelo Lição de Casa em Porto Alegre. Juntas, somam um investimento de R$ 1.359.022,20 e beneficiam mais de 800 alunos. Além delas, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Evarista Flores da Cunha, com 486 alunos, já teve sua reforma concluída, no valor de R$ 268.501,00.

EEIEF Fag Nhin | R$ 362.284,52

EEEF Toyama | R$ 236.878,80

EEE Recanto da Alegria | R$ 114.856,63

EEEB Fernando Gomes | R$ 645.002,25

Concluída

EEEF Evarista Flores da Cunha | R$ 268.501,00

Saiba mais

O Programa Lição de Casa, liderado pelas secretarias de Obras Públicas (SOP) e da Educação (Seduc), prevê a aplicação de R$ 101,4 milhões em 279 obras em 254 escolas até o final do ano.

Neste ano, o governo do Estado já destinou R$ 30 milhões por meio do Programa Agiliza Educação. Desse valor, R$ 27 milhões foram para as 2.341 instituições de ensino estaduais e R$ 3 milhões foram destinados especificamente para as 176 escolas classificadas em situação de urgência.