Rio lança programa para aumentar cobertura vacinal de estudantes 

A cidade do Rio de Janeiro lançou, nesta terça-feira (15), o Programa Vacina na Escola, com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal entre os estudantes do município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, serão avaliadas as cadernetas de vacinação dos mais de 618 mil alunos da educação infantil e ensino fundamental da rede pública de educação.

A ideia é verificar atrasos e pendências nas vacinações dos alunos. Caso seja constatada a necessidade de atualização da caderneta, a escola pedirá autorização aos responsáveis pelo aluno para que ele seja imunizado.

“A gente pede autorização para os pais, por escrito, ou que eles acompanhem a vacinação na escola”, explica o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. “É muito importante que os pais estejam atentos e dêem essa autorização para os seus filhos poderem se vacinar. Para que a gente possa manter uma cobertura alta na cidade.”

Segundo a Secretaria de Saúde, a campanha é parte de um esforço para diminuir a reintrodução ou o aumento dos casos de doenças graves que poderiam ser preveníveis por meioda vacinação. “Háuma vacina que é muito importante e que tem cobertura vacinal muito baixa neste momento, que é a vacina do HPV, dada a partir dos 9 anos de idade. Ela previne contra o câncer do colo do útero e vários tipos de câncer no futuro”, explicou o secretário.

O programa inclui 2 mil escolas e creches municipais e estaduais, mas também está aberto a parcerias com escolas particulares.

*Colaborou Cristiane Ribeiro, repórter da Rádio Nacional