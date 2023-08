Lula participa da posse do novo presidente do Paraguai nesta terça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já embarcou para Assunção, onde participa na terça-feira (15) da posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Peña. Na noite desta segunda-feira (14), Lula se encontra com o ex-presidente do país Fernando Lugo.

Peña realizou duas visitas a Brasília neste ano, no dia 16 de maio e em 28 de julho, ocasiões em que se encontrou com o presidente Lula. Candidato do Partido Colorado, Peña foi eleito no pleito realizado em 30 de abril, com 42,74% dos votos.

O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai, país que abriga a terceira maior comunidade brasileira no exterior, atrás apenas de Estados Unidos e de Portugal. A estimativa é que 245 mil brasileiros vivam atualmente em território paraguaio.A relação bilateral abrange temas de interesse estratégico para as duas nações, como a usina Itaipu Binacional, combate a ilícitos e comércio e investimentos recíprocos.

Lula retorna ao Brasil ainda na terça-feira. Durante a viagem, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assume a Presidência interinamente.