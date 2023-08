Governo estadual projeta investimentos para melhorar estrutura dos hospitais de pequeno porte

Até o início de setembro, o governo do Estado deve comunicar o investimento de R$ 30 milhões para melhorar a estrutura dos hospitais de pequeno porte, com até 50 leitos, no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (10/8) durante a reunião daAssociação dos Municípios da Zona Sul do Estado (Azonasul) noAuditórioFestival de Inverno de São Lourenço do Sul.

O evento reuniu prefeitose secretários dos 23 municípios que fazem parte da Azonasul, entidade que busca fortalecer a região, em uma tarde de debates sobre políticas e serviços para a população. A titular da Secretária da Saúde (SES), Arita Bergmann, destacou a união do Estado com os municípios no atendimento às demandas e na criação de políticas públicas.

“É fundamental que melhoremos a estrutura dos pequenos hospitais, até para desafogar o atendimento dos grandes”, explicou Arita. Ela indicou ainda que os recursos deverão ser usados tanto em compra de equipamentos como em reformas.

A secretária também destacou o apoio do Estado à melhoria da estrutura das unidades básicas de saúde, voltadas para atenção primária. Em 2023, R$ 30 milhões serão repassados aos municípios pelo programa Avançar. Os recursos servirão para reforma e ampliação de 100 UBS que fazem parte da Rede Bem Cuidar.

Arita destacou a proposta de transferência de recursos aos consórcios de saúde municipais para a oferta da Telemedicina e de serviços para atender vazios assistenciais no Estado. Tratou também de iniciativas como a criação de sete centros macrorregionais de atenção à saúde da mulher e de 30 centros de atendimento ao idoso.

“Temos problemas para enfrentar, mas é como diz o slogan da gestão: o futuro nos une. Juntos, Estado e municípios podem fazer a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

Em seguida, foi realizada a entrega dos certificadosde UBS Amiga do Idoso a 12 unidades básicas de saúde do Sul do Estado que fazem parte da Rede Bem Cuidar eque alcançaram indicadores para a promoção do envelhecimento saudável. Cinco delas receberam o Selo Bronze, primeiro nível da certificação; outras sete ganharam o Selo Prata, que atesta a conquista de um conjunto mais avançado de ações.

Encontrou contou ainda com entrega de certificados às UBS Amigas do Idoso -Foto: Itamar Aguiar/Ascom SES

UBS certificadas

Selo Prata

Chuí

Morro Redondo

Pedras Altas

Pinheiro Machado

Rio Grande

São José do Norte

Turuçu

Selo Bronze

Capão do Leão

Pedro Osório

Pelotas

Rio Grande

Piratini