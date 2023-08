Santa Catarina recebe primeira ambulância projetada no Brasil para atendimento a obesos

Cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking com mais de 4 milhões de obesos, sendo que 624 mil têm a formagrave (grau III), conforme o Ministério da Saúde. Tendo em vista esse cenário e para garantir o atendimento eficiente e de qualidade à pessoa obesa, a Superintendência de Urgência e Emergência (SUE), por meio do serviço da SC Inter-hospitalar,recebeu a primeira ambulância projetada especificamente para o transporte de pacientes obesos graves entre unidades hospitalares de todo o Estado.

Para melhor acomodar o paciente obeso e fazer o transporte com segurança, a ambulância inclui a liberação de espaço interno e uma maca biarticulada, ou seja, com sistema independente de retração das pernas, que proporciona menor esforço no momento de colocá-la ou retirá-la no veículo. A maca também é mais ampla e com a capacidade de suportar peso de 300 Kg, com margem de segurança até 600 kg. Além disso, o veículo não tem armários laterais e possui dois acentos que podem ser recolhidos automaticamente, liberando mais espaço para a circulação da equipe ao redor do paciente.

No dia 1º de agosto, em Florianópolis, foi realizado o primeiro transporte com sucesso. Um paciente obeso, de 29 anos, estava internado no Hospital Governador Celso Ramos em estado grave e foi levado para a UTI do Hospital Nereu Ramos, ambos localizados no Centro da cidade.

O socorrista Bruno Ouriques, que atuou no transporte do paciente, conta que a nova unidade facilitou muito seu trabalho. “Com a nova ambulância ficou mais prático para mim e mais confortável para o próprio paciente. Isso representa mais qualidade no atendimento para o transportado e para a equipe, porque uma viatura comum não suporta o tamanho e o peso da pessoa obesa”.