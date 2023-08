Dengue em SC: Governo do Estado realiza oficina para analisar cenário pós-epidemia

Entre os dias 8 e 10 de agosto, a Secretaria de Estado da Saúde por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC) realiza a primeira oficina para avaliação e lições aprendidas após dois anos enfrentando epidemias de dengue. O encontro, que acontece em Florianópolis, reúne diversos profissionais da Secretaria de Estado da Saúde e vai servir de base para a revisão do Plano de Contingência para o enfrentamento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti: dengue, chikungunya e Zika.

A oficina trabalha com alguns eixos, como: gestão, vigilância em saúde, assistência do paciente, laboratório e comunicação. Em cada um dos temas, serão discutidas as ações realizadas nos últimos dois anos, identificando potencialidades e necessidades de melhorias pela União, Estado, municípios e sociedade civil.

A secretária de estado da Saúde, Carmen Zanotto, reforça a importância da união dos esforços tanto do poder público quanto da população para prevenção da dengue. “As ações do Governo do Estado foram importantes, porque se nós não tivéssemos implantado o Comitê estadual de arboviroses, se nós não tivéssemos cofinanciado o conjunto dos municípios com a liberação dos 10 milhões de reais para o horário estendido nas unidades básicas de saúde e para abertura e a implementação das unidades de pronto atendimento, talvez o número de óbitos fosse maior. Mas nós da saúde precisamos trabalhar sempre para nem termos óbitos e a dengue é um caso que a gente pode evitar esses óbitos”, destaca a secretária.

De acordo com o diretor da DIVE/SC, João Augusto Brancher Fuck, a oficina é uma oportunidade de troca de conhecimento que possibilita entender a complexidade da vigilância e controle das arboviroses e da necessidade de uma ação integrada entre todos os eixos. “O objetivo do encontro é desenvolver e implementar estratégias no Plano de Contingência do Estado, buscando dar sequência às experiências exitosas, e revendo aquelas que não se mostraram adequadas.”, finalizou.

A oficina conta com a participação de referências estaduais e especialistas nacionais em arboviroses.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Ricardo Trida/ Secom