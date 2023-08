Com R$ 589 mil do governo do Estado, Hospital de Cachoeira do Sul inaugura obras no novo centro cirúrgico

Com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann, o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul inaugurou, nesta sexta-feira (4/8), a primeira fase das obras do novo centro cirúrgico, reformado e ampliado. O investimento do governo do Estado foi de R$ 589 mil, por meio da Consulta Popular.

O hospital é referência para a região em atendimentos de neurologia, oncologia, nefrologia e traumato-ortopedia. No total, a reforma terá três etapas, previstas para conclusão até dezembro, e prevê a ampliação do espaço do centro cirúrgico de 415 m² para 1.490 m².

Na primeira etapa, foi construída uma área de apoio, que abrigará a sala da engenharia clínica, vestiários, recepção eacomodações para as equipes, além de salas de espera e para conversa médica. As fases seguintes preveem a construção de cinco salas cirúrgicas, posto de enfermagem, sala de biópsia e 23 leitos em sala de recuperação, entre outras melhorias. O hospital contarácom equipamentos modernos em um espaço mais amplo e adequado às exigências sanitárias e ao aumento da demanda de pacientes por atendimento.

“Esse hospital é o coração da comunidade. Moderno, bonito, com o acolhimento dos usuários e a segurança do paciente”,destacou Arita durante a inauguração. Ela lembrou que, dos recursos liberados, a direção conseguiu economizar R$ 400 mil, viabilizando a compra de uma mesa cirúrgica elétrica e de uma torre de vídeo para além dos equipamentos previstos inicialmente.



Recursos do Avançar

O centro cirúrgico também foi beneficiado com R$ 2 milhões em recursos do programa Avançar na Saúde, destinados à aquisição de novos equipamentos para as três salas de cirurgia atualmente em funcionamento. Em outubro de 2022, foram entregues mesas cirúrgicas, carros de anestesia, geradores eletro-cirúrgicos, um arco cirúrgico, focos de teto, um craniótomo e um monitor multiparamétrico, que já estão sendo utilizados. Além disso, foi beneficiado com um aumento de 264% nos incentivos do programa Assistir.

O superintendente da instituição, Luciano Morschel, ressaltou que em dez anos o hospital teve um aumento de 70% nas cirurgias realizadas, passando de uma média de 335 procedimentos para 573 mensais, beneficiando não só a população de Cachoeira do Sul como de toda a região. “Este ano, de todas as cirurgias SUS no nosso centro cirúrgico, 49% dos pacientes são de fora de Cachoeira do Sul. Na UTI adulto, o número chega a 52%”, contou.

A vice-prefeita de Cachoeira do Sul, Ângela Schumacher Schuh, também destacou a importância do hospital para o município e a região. “Com a inauguração do bloco cirúrgico,o projeto do hospital do futuroestá sendo colocado em prática. A instituição está chegando aos 120 anos mantendo um atendimento acolhedor a toda a comunidade”, frisou.