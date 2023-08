Governo do Estado anuncia mais de R$ 7 milhões em investimentos para a saúde de Blumenau

Foto: Eduardo Valente / Secom

Em visita ao município de Blumenau nesta sexta-feira, 4, como parte das atividades do Programa Santa Catarina Levada a Sério + Perto de Você, o governador Jorginho Mello e a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, anunciaram investimentos para fortalecer o setor de saúde na região. São mais de R$ 7 milhões repassados para três hospitais do município.

“São investimentos fundamentais para melhorar o atendimento em saúde prestado aqui em Blumenau e região. Estamos fazendo de tudo para garantir agilidade nas cirurgias, além de garantir abertura de novos leitos e outros investimentos importantes”, disse o governador Jorginho Mello.

O destaque dos anúncios foi o empenho de recursos do Estado no valor de R$ 1,8 milhão para aquisição de equipamentos para a abertura de novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux. Essa iniciativa visa aumentar a capacidade de atendimento, especialmente em momentos de maior demanda, e melhorar a infraestrutura hospitalar.

“A região de Blumenau está ganhando em termos de ampliação de ofertas de serviços. Só nessa região são mais de 50 leitos de UTI entre os que já foram abertos e os que estão para ser abertos. Ampliamos também os hospitais habilitados em ortopedia, dando celeridade na fila de espera. Esse é o compromisso assumido por este governo, garantir atendimento e mais qualidade na saúde”, afirmou a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

Além disso, o Governo também formalizou um termo de convênio no valor de R$ 5 milhões para a aquisição de um aparelho de ressonância magnética, que será destinado ao Hospital Santo Antônio de Blumenau. Esse equipamento de última geração possibilitará diagnósticos mais precisos e avançados, elevando a qualidade dos serviços de saúde prestados à população.

Outra unidade beneficiada com os recursos do estado é o Hospital Misericórdia de Vila Itoupava, em que foi anunciado o repasse de R$ 750 mil para o Centro Cirúrgico, sendo R$ 500 mil de recursos de emenda do deputado Ricardo Alba e mais R$ 250 mil do Governo do Estado.

“Temos muita alegria em fazer esses anúncios, pois sabemos os resultados que esses recursos vão trazer”, complementa Carmen Zanotto.

A assinatura dos convênios foi realizada com a presença das autoridades representativas do Governo do Estado de Santa Catarina e dos hospitais beneficiados. O investimento expressivo evidencia o compromisso do governo estadual em priorizar a saúde dos cidadãos e garantir que a região de Blumenau tenha acesso a serviços médicos de alta qualidade.