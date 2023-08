Insigneo abre novo escritório em Coral Gables para expandir sua presença no sul da Flórida

Insigneo, empresa líder em serviços financeiros, sente o prazer de anunciar a abertura de seu novo escritório em Coral Gables, reafirmando seu compromisso de atender às necessidades de sua crescente comunidade de profissionais de investimento no sul da Flórida.

A inauguração do escritório de Coral Gables representa outro marco para a Insigneo em sua expansão. Localizado no centro de Coral Gables, The Plaza é um empreendimento inédito, que já atraiu diversas novas empresas e restaurantes, se consolidando como um ponto de referência na cidade. O novo escritório da Insigneo apresenta instalações de última geração para nossa crescente rede de profissionais de investimento. O novo escritório irá acomodar mais de 25 profissionais de investimento, bem como a equipe da Insigneo para promover serviços, cooperação, conhecimento compartilhado e envolvimento do cliente.

Javier Rivero, Presidente e Diretor de Operações da Insigneo, expressou seu entusiasmo com o mais recente marco da empresa, ao dizer: "Estamos empolgados em expandir nossa presença no sul da Flórida. A abertura do escritório de Coral Gables é uma prova do compromisso da Insigneo em oferecer a nossos valiosos consultores financeiros os recursos e o suporte de que precisam para prosperar no dinâmico panorama financeiro atual."

Como parte de sua missão, a Insigneo continuará propiciando relacionamentos dentro da comunidade e respaldando iniciativas que promovam a prosperidade econômica. O prefeito da cidade de Coral Gables, Vince C. Lago, declarou: "Damos as boas-vindas ao novo escritório da Insigneo em nossa cidade de braços abertos. Esta expansão não apenas reflete o sucesso da empresa, mas também destaca Coral Gables como um destino atraente para as principais instituições financeiras. Estamos na expectativa de contribuições positivas que a Insigneo faráànossa comunidade."

**Sobre a Insigneo:**

A Insigneo é uma empresa internacional líder em gestão de patrimônios, provendo serviços e tecnologias que capacitam profissionais de investimento a atender com sucesso seus clientes ao redor do mundo. A Insigneo aproveita suas soluções personalizadas, atendimento preferencial ao cliente e relacionamento de custódia com a Pershing do BNY Mellon, a fim de oferecer uma plataforma de gestão de patrimônio independente, totalmente integrada e de primeira classe. Com mais de US$ 21 bilhões em ativos de clientes com suporte, a Insigneo capacita mais de 440 profissionais de investimento que atendem a mais de 30.000 clientes. Para mais informação, acesse www.insigneo.com.

Miguel Reyes

Insigneo

[email protected]