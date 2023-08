Hospital de Xanxerê é o primeiro Centro de Referência em Cardiologia da região Oeste

Foto: Patrícia Vanzin /Divulgação

O Hospital Regional São Paulo (HRSP), em Xanxerê, está comemorando mais uma conquista: a habilitação como Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular. Com essa decisão, procedimentos que até então eram realizados somente no Instituto de Cardiologia, em Florianópolis, passarão a ser realizados em Xanxerê. É o primeiro hospital do Grande Oeste a receber essa certificação.

A ampliação dos procedimentos cardiológicos em outras unidades do Estado é uma estratégia adotada pela Secretaria de Estado da Saúde para aumentar a oferta de serviços e encurtar a distância entre os domicílios dos pacientes e os locais de tratamento.

“Desde que assumi a pasta da Saúde catarinense verifiquei junto à equipe que precisávamos descentralizar os procedimentos cardiológicos. Com essa habilitação, estamos diminuindo distâncias e possibilitando que os pacientes possam realizar a sua cirurgia, com qualidade, em sua região. O HRSP é uma instituição importante para Santa Catarina e tem atendido às demandas dos serviços que precisamos, principalmente os pacientes do Oeste”, explica a secretária de Saúde, Carmen Zanotto.

Com a habilitação, procedimentos como o cardioversor com desfibrilador – um marca-passo mais sofisticado e com custo mais alto – serão realizados pelo SUS, atendendo toda a região.

O diretor administrativo do HRSP, Fábio Lunkes, explica que essa é uma conquista muito importante para os catarinenses, em especial para o povo do Oeste.

“Isso demonstra a importância que o Hospital Regional São Paulo tem no cenário estadual. Até então, os pacientes precisavam se deslocar aqui do Grande Oeste e ir até São José para realizar procedimentos, como o CDI (Implante de Cardioversor com Desfibrilador). Agora eles vão poder realizar aqui no nosso hospital. Assinamos nessa semana o contrato com o Estado e já estamos organizando internamente esse serviço. Só temos a agradecer à Secretaria de Estado da Saúde”, explica Lunkes.

Evolução

Até o momento, o HRSP era habilitado como Unidade Hospitalar em Alta Complexidade Cardiovascular. No mês de maio, a instituição foi autorizada (pela Portaria Nº568, do Ministério da Saúde), nos serviços de cirurgia cardiovascular e procedimentos endovasculares extracardíacos. “São conquistas que foram sendo somadas. A concretização de Centro de Referência demonstra a importância que nosso hospital possui no cenário estadual de saúde cardiovascular. Todos estão de parabéns!”, afirma Fábio Lunkes.

A diretora geral do HRSP, Irmã Neusa Lúcio Luiz, comemora a conquista: “Estamos muito felizes, pois há tempo estávamos buscando essa habilitação. Com esses novos serviços, vamos ter mais agilidade na realização dos procedimentos dos pacientes. A secretária Carmen Zanotto, desde o início de seu mandato, demonstrou preocupação com os pacientes que precisavam ficar muito tempo internados até conseguir uma vaga no Instituto de Cardiologia de Florianópolis. Queremos expressar nossa profunda gratidão à Secretária e parabenizar toda a equipe do serviço de Cardiologia do HRSP por mais essa conquista. Isso é resultado de um trabalho sério e com alta resolutividade”, declara a Ir. Neusa.