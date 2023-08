Hospital de Santo Antônio da Patrulha recebe quase R$ 1 milhão para reformas

O governador Eduardo Leite e o vice Gabriel Souza encerraram as agendas desta quinta-feira (3/8) oficializando o repasse de R$ 999 mil para reforma no Hospital Municipal de Santo Antônio da Patrulha. A obra visa adequar a estrutura existente aos fluxos assistenciais – principalmente no setor de emergência, mas também nas unidades de internação hospitalar, ambulatórios e demais serviços de apoio.



“Estamos visitando hospitais como este, que têm recebido recursos do Programa Avançar na Saúde. Desde 2021, investimos praticamente meio bilhão de reais”, ressaltou Leite.



Na ocasião, foi lançado o edital de cotação de preço para a execução da reforma. O repasse do governo do Estado à entidade foi realizado em 28 de junho. A previsão é de que a obra tenha início em 1º de setembro, com finalização em fevereiro de 2024.



O administrador da Associação Hospitalar Vila Nova (responsável pelo Santo Antônio), Dirceu Dal'Molin, disse que o recurso irá adequar o hospital às necessidades e redimensionar a fila de entrada em urgência e emergência. “A parceria com o governo estadual é muito importante. Temos dez hospitais no interior, todos com investimentos do Estado”, afirmou.



O hospital já havia sido beneficiado no ano passado com um investimento de R$ 850 mil para a aquisição de um Mamógrafo Digital com detector integrado, com contrapartida de R$ 185 mil da entidade. O investimento foi formalizado em outubro do ano passado e viabilizou a compra do equipamento, que está há cerca de quatro meses em funcionamento. Isso permite o atendimento mensal de 250 pessoas para os municípios da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde.



“O governo do Estado segue colocando recursos onde se concretizam obras e serviços de interesse público”, destacou a secretária da Saúde Arita Bergmann, que acompanhou Leite e Gabriel em Santo Antônio da Patrulha.



Também compareceu à cerimônia o prefeito do município, Rodrigo Massulo.

Texto: Camila Martins/Secom

Edição: Felipe Borges/Secom