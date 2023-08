AGCO Agriculture Foundation fará doação de R$ 240 mil para instituição Amigos do Bem

A AGCO Agriculture Foundation (a “Fundação”), uma entidade privada com a visão de prevenir e aliviar a fome por meio da agricultura sustentável, fará uma doação de R$ 240.000 ($ 50.000)àinstituição Amigos do Bem. Os recursos serão usados para apoiar o “Projeto Caju: Mudas de Transformação”, que tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento de pequenos produtores rurais de caju na região nordeste do Brasil para gerar trabalho e receita, além de impactar positivamente em famílias em situação de extrema vulnerabilidade.

A doação da fundação será utilizada para aquisição e distribuição de 30.000 mudas de árvores frutíferas, fertilizantes e kits de agricultura, assim como para oferecer treinamento, suporte técnico e monitoramento contínuo no nordeste do Brasil. A iniciativa apoiará 100 famílias, atingindo mais de 500 pessoas direta e indiretamente, além de apoiar a neutralização de 500 toneladas de CO2 por ano com a plantação de árvores de caju.

“A iniciativa das mudas de caju impacta direta e positivamente os pequenos produtores rurais e o meio ambiente. E mais importante ainda, abre um caminho para um mercado garantido para suas colheitas", disse Roger Batkin, presidente do conselho administrativo da fundação. “Este tipo de iniciativa com impacto social está fortemente alinhadoàvisão da fundação para programas impactantes que apoiam a segurança alimentar e o desenvolvimento agrícola sustentável em comunidades rurais.”

As mudas de caju que serão distribuídas aos produtores rurais serão plantadas em suas próprias terras, com garantia de compra dos produtos pelo valor de mercado para fomentar a atuação dos produtores de castanha brasileiros e gerar oportunidades de renda direta e indireta.

“Ao apoiar a iniciativa, vamos contribuir para transformar as vidas dos pequenos produtores rurais e de suas famílias no sertão nordestino, fortalecendo o desenvolvimento da agricultura local de maneira sustentável e promovendo a autonomia e emancipação destas comunidades”, enfatiza Rodrigo Junqueira, vice-presidente da Massey Ferguson e gerente geral na América do Sul.

Criada em 1993, a instituição Amigos do Bem é uma organização sem fins lucrativos que promove a educação continuada, projetos de geração de trabalho e renda e acessoàágua, moradia e saúde. O projeto social regularmente ajuda 150.000 pessoas em toda a região nordeste do Brasil, com foco na erradicação da pobreza extrema. "O Projeto Caju teve início em 2018 com a distribuição de mudas excedentes de nossas próprias plantações para que pequenos produtores rurais pudessem encontrar uma fonte de renda e subsistência. Acabou revolucionando a cadeia de produção de castanha de caju na região", comenta André de Luca, diretor executivo da Amigos do Bem.

Para os próximos cinco anos, o objetivo do projeto Amigos do Bem é neutralizar 2.300 toneladas de carbono com o plantio de 150.000 cajueiros, além de atingir cerca de 420 agricultores com a geração de renda para suas famílias.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE:AGCO) é líder mundial em concepção, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia agrícola de precisão. A AGCO agrega valor ao cliente por meio de seu portfólio de marcas diferenciadas, incluindo suas marcas principais Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® e Valtra®. Impulsionada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a linha completa de equipamentos e serviços da AGCO ajuda os produtores rurais a alimentarem o nosso mundo de forma sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth, no estado da Georgia, EUA, a AGCO teve um faturamento líquido de $ 12,7 bilhões em 2022. Para mais informações, acesse www.AGCOcorp.com. Para acompanhar as notícias com informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para acompanhar as notícias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.

Sobre a AGCO Agriculture Foundation

Fundada pela AGCO Corporation (NYSE: AGCO) em 2018, a AGCO Agriculture Foundation é uma fundação privada com a visão de prevenir e aliviar a fome. A fundação promove programas de impacto que apoiam a segurança alimentar, o desenvolvimento agrícola sustentável e constroem a infraestrutura agrícola necessária em comunidades rurais marginalizadas. A fundação está sediada em Vaduz, Liechtenstein, e as operações são geridas em Duluth, Geórgia, EUA. Para mais informações, acesse https://www.agcofoundation.org/.

Sobre a ONG Amigos do Bem

Há 30 anos, a instituição Amigos do Bem trabalha para transformar as vidas no sertão nordestino, a região mais pobre e isolada do Brasil. Todos os meses, 150 mil pessoas, que vivem em 300 povoados em situação de extrema pobreza, são atendidas com projetos em andamento nas áreas de educação, trabalho e renda, água, moradia e saúde. Promovemos a inclusão social e o desenvolvimento local, atendendo a 12 das 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Criamos um modelo de desenvolvimento social sustentável e várias iniciativas com um impacto positivo com a participação de quase 11.000 voluntários. Para mais informações, acesse https://www.amigosdobem.org/

