Adriano E. Amaral de Almeida Nomeado Diretor Geral de Operações da ArborGen no Brasil

ArborGen, líder mundial no desenvolvimento e comercialização de tecnologias que melhoram a produtividade de árvores, sente o prazer de anunciar que Adriano E. Amaral de Almeida ingressou na organização como diretor geral de suas operações no Brasil. Ele sucede a Gabriela Monnerat, que continuará como consultora para realizar uma fácil transição.

"Adriano é uma soma importanteàequipe executiva da ArborGen e traz uma bagagem de conhecimento e experiência no melhoramento e reprodução de árvores, bem como uma compreensão do mercado florestal brasileiro", disse Justin Birch, presidente e diretor executivo da ArborGen. "Adriano irá supervisionar nossa produção e vendas comerciais no Brasil e liderar nosso programa de marketing, ao oferecer aos proprietários de zonas florestais acesso a nosso rico e amplo portfólio de produtos superiores de eucalipto e pinheiro Loblolly."

Amaral de Almeida chegaàArborGen com mais de 20 anos de experiência em ciência e melhoramento de árvores. Mais recentemente, foi o chefe de melhoramento de árvores de acácia e eucalipto na APRIL Indonésia. Lá, foi responsável pelo programa de melhoramento de árvores, incluindo laboratório biomolecular, projetos de genomas, laboratório de propriedades de madeiras, produção de sementes de acácia e eucalipto, além de gestão de projetos de pesquisa e desenvolvimento.

Amaral de Almeida tem graduação em engenharia florestal pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em ciências florestais pela Universidade Federal de Viçosa e mestrado em gestão da inovação pela Universidade de Campinas.

Sobre a ArborGen

A ArborGen é a maior fornecedora mundial de produtos para mudas e líder no fornecimento de tecnologias aprimoradas ao setor florestal comercial. Mediante inovações na criação convencional, aperfeiçoamento genético e avanços emergentes de biotecnologia, a ArborGen vem desenvolvendo produtos de alto valor que melhoram significativamente os retornos econômicos e a produtividade de um determinado acre de terra. Estes produtos permitem que os clientes da ArborGen cultivem árvores que rendem mais madeira por hectare com maior consistência e qualidade em um período de tempo mais curto. O trabalho da ArborGen está melhorando a sustentabilidade das florestas produtivas, ao mesmo tempo que ajuda a satisfazer a crescente necessidade mundial de madeira, fibra e energia. Para mais informação, acesse www.arborgen.com e www.arborgen.com.br.

Adriano E. Amaral de Almeida

Diretor Geral

ArborGen do Brasil

[email protected]

+55 19 99959-9590