Epagri promove Dia de Campo sobre pecuária leiteira em Santa Rosa do Sul, nesta quinta, 3

Acontece nesta quinta-feira, 3, a sexta edição do Dia de Campo sobre bovinocultura de leite na Fazenda Daros, no bairro Pontão, em Santa Rosa do Sul. O evento, que é uma iniciativa da Epagri em conjunto com a família Daros, acontece das 8h às 11h.

O Dia de Campo vai trazer cinco palestras: bem estar animal, a importância dos jovens e mulheres no meio rural, casqueamento preventivo, híbridos para silagem, e manejos fitossanitários da lavoura de milho.

Edson Borba Teixeira, gerente regional da Epagri em Criciúma, conta que o objetivo deste Dia de Campo vai muito além de repassar conhecimento técnico. “A intenção é trocar experiências e levar uma mensagem às famílias de que é importante acreditar, apoiar e investir em jovens , como o Anderson Daros”. Anderson, que é o filho da família, assumiu os negócios e deu novo impulso à pecuária de leite na propriedade, seguindo tecnologias difundidas pela Epagri, como produção à base de pasto, sem se descuidar do conforto dos animais.

O gerente da Epagri em Criciúma afirma que filhos e filhas de agricultores são os futuros empresários rurais do nosso Estado. “No evento, teremos a oportunidade de discutir a importância dos jovens e mulheres no meio rural, com base na história de um jovem que teve coragem de investir no seu sonho e de uma família que, mesmo tendo muitos motivos para não acreditar, deu asas ao filho e, depois de nove anos, celebra esse Dia de Campo.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Quem comparecer ao Dia de Campo terá a oportunidade de conhecer a história desta família, baseada na fé, na coragem e na busca pelo conhecimento, com apoio do Estado, que oferece orientação técnica e políticas públicas; mas, principalmente, é uma família que tem muito amor pelo que faz”, resume Edson.

Os interessados em participar devem fazer inscrição no escritório da Epagri de seu município. O evento tem apoio da Associação de agricultores familiares de Santa Rosa do Sul (Agrisul), prefeitura de Santa Rosa do Sul, Cooperja, Coopersertão, DACOSTA, Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, MultiRural, New Holland, Plantar Maq, Renan Estevam Podologia Bovina, Select Sires e Sementes Agroceres.

Serviço:

O que: Dia de Campo sobre bovinocultura de leite

Dia de Campo sobre bovinocultura de leite Quando : 3 de agosto, das 8 às 11h

: 3 de agosto, das 8 às 11h Onde : Fazenda Daros, no bairro Pontão, em Santa Rosa do Sul

: Fazenda Daros, no bairro Pontão, em Santa Rosa do Sul Mais informações e entrevistas: Edson Borba Teixeira, gerente regional da Epagri em Criciúma pelo fone (48) 99622-1605

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, jornalista, fones (48) 3665-5407 / 99167-3902