Mostra Humanizasus traz novas experiências aplicadas na saúde pública em Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) promove nesta quarta e quinta-feira, 02 e 03 de agosto, a XI Mostra Humanizasus de Santa Catarina com o tema “Um passo adiante na humanização do SUS: uma responsabilidade compartilhada”. O encontro busca promover a troca de vivências por trabalhadores, gestores, estudantes e demais atores envolvidos no processo do cuidado e gestão na saúde, compartilhando as iniciativas que visam sempre a melhoria da assistência aos usuários do SUS, a valorização dos trabalhadores e a gestão compartilhada.

“O nosso objetivo é levar saúde de qualidade, de forma humanizada e mais completa possível ao cidadão de Santa Catarina e estamos trabalhando para isso. Esses encontros são fundamentais para compartilharmos experiências positivas entre hospitais, regiões e municípios atingindo cada vez mais um número maior de usuários do SUS”, explica a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

Organizada pela Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC) e pelo Colegiado da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e da Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS (Colegiado PNEPH) nas Unidades da SES, a Mostra tem 85 práticas que estão sendo compartilhadas entre os 160 inscritos.

A diretora da ESPSC, Aline Daiane Schlindwein, reforça a importância do evento. “Essa mostra está sendo realizada em um ano extremamente importante, pois em 2023 comemoramos 20 anos da Política Nacional de Humanização. A mostra está ocorrendo no Campus da Univali, em Biguaçu, onde haverá trocas de experiências e do cotidiano do SUS entre todos os participantes”.

A secretária Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, Anna Paula Feminella, se diz honrosa em participar da XI Mostra Humanizasus em Santa Catarina. “É fundamental que o direito das pessoas com deficiência seja reconhecido em todas as políticas públicas. Na saúde é o que nos garante a existência, o tratamento digno e o reconhecimento das nossas especificidades, sendo fundamental para que tenhamos também a melhoria da qualidade de vida da nossa população em geral, inclusive na prevenção à deficiência”.