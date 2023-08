Bancos irão trabalhar com juros mais altos

Gastos com a Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) e margem financeira pressionada com clientes e mercado fizeram com que os bancos aumentassem gastos com PDD no 1º trimestre de 2023. As instituições financeiras terão que trabalhar com juros mais altos para recuperar gastos com provisões, segundo reportagem publicada pelo InfoMoney.

Os demonstrativos financeiros das instituições mostraram que os gastos maiores da PDD foram com a inadimplência dos setores de atacado e varejo. Os bancos irão compensar a perda tornando o crédito mais caro e restritivo para tomadores de baixa renda, aponta a reportagem.

Cliente deve exigir taxa reduzida em negociação

Advogada da assessoria financeira Nacional G3, Thais Bento aponta que a Emenda Constitucional 40/2003 que limitava a taxa de juros em 12% ao ano foi revogada. “Contudo, os juros cobrados devem ser aplicados conforme determinado pelas médias do Banco Central chamada Taxa Bacen”, explica.

A advogada alerta que em casos em que o cliente não consiga realizar o pagamento de suas dívidas por conta dos juros altos que são cobrados, é necessário que a dívida seja negociada de forma justa com prazo e redução de juros.

Thais Bento esclarece que a melhor forma de negociar os débitos com as instituições financeiras é de forma extrajudicial. “Tendo em vista que o procedimento judicial (ação revisional) acarretará a inclusão do cliente na lista negra dos bancos, os impedindo de ter créditos liberados de qualquer outro banco”, esclarece.

Para ela, o primeiro passo é assumir a dívida e identificar que não é possível realizar os pagamentos da forma inicialmente acordada com a instituição financeira. “Sendo o próximo passo procurar solucionar a situação para não reincidir”, completa.





Sobre a Nacional G3

A Nacional G3 atua na negociação de dívidas bancárias de financiamentos de veículos, cartões de crédito e empréstimo pessoal, com intuito de negociar dívidas bancárias e reabilitar o crédito no mercado.?Atualmente, a empresa mantém 28 unidades físicas com capacidade para atender de qualquer lugar do Brasil por meio de suas unidades virtuais.

Para mais informações, basta acessar: https://nacionalg3.com.br/