Mutirão da saúde: Hospital Santo Antônio de Timbé do Sul bate recorde de cirurgias

O Hospital Santo Antônio de Timbé do Sul bateu o recorde de cirurgias em julho. Ao total foram 214 procedimentos nas especialidades de Ortopedia, Cirurgia Geral, Proctologia, Vascular, Ginecologia e Urologia.

A paciente Nilda Soeira, de 58 anos, conseguiu realizar a cirurgia no Túnel do Carpo. “Fiquei um ano esperando. Aqui são muito atenciosos. Só tenho agradecer à equipe”, falou animada.

Foto: Reprodução/Secom SC

A cirurgia do Túnel do Carpo, de especialidade ortopédica, também foi uma necessidade do paciente Ladionir Cadorin, 62 anos, da cidade de Turvo. “Desde 2005 eu já deveria ter feito as cirurgias, mas ultimamente o problema se agravou e tive que fazer. Aqui o atendimento foi rápido. No começo do ano, no mês de fevereiro, fiz a cirurgia na mão aqui no hospital. Agora estou fazendo na outra mão. Essas foram as minhas primeiras experiências em cirurgias SUS. Um atendimento muito bom”, frisou.

Foto: Reprodução/Secom SC

Já o paciente Emerson Machado, 48 anos, de Criciúma, fez a cirurgia de Fístula, na especialidade de Proctologia. “Eu estava esperando há 3 anos pela minha cirurgia. Tive uma consulta há uns 15 dias e da consulta já veio a cirurgia”, contou Emerson.

O governo do Estado vem trabalhando intensamente para diminuir o tempo de espera para as cirurgias eletivas e os hospitais são fundamentais para agilizar os procedimentos.

“A nossa missão é atender os pacientes no menor tempo possível e recuperar a sua qualidade de vida. Estamos levando os pacientes aos hospitais que estão ofertando os procedimentos independentemente da região. Temos muito a fazer, mas estamos vendo a mudança na vida dessas pessoas”, afirma a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

De acordo com a Enfermeira Chefe do Hospital Santo Antônio, Manuela Bernardi, o empenho, o profissionalismo e a motivação de toda equipe foram fundamentais para atingir o número. “Temos em média 12 a 14 cirurgias por dia. A nossa meta para o mês de julho eram 200 e ultrapassamos”, enaltece.

Conforme o Diretor Geral do Hospital Santo Antônio, Rinaldo Ghellere, em seis anos de administração do Instituto Maria Schmitt, a Unidade Hospitalar mudou a realidade da região em parceria com a prefeitura. “Passamos por muitas dificuldades, muita luta, porque aqui atendemos 99% SUS. Fazemos um trabalho de excelência, o paciente está esperando há muitos anos pela cirurgia do SUS e temos interesse que essa fila diminua”, destacou.

O prefeito de Timbé do Sul, Roberto Biava, conta que em 2017 a Unidade Hospitalar estava praticamente fechada, com apenas 17 funcionários, e hoje conta com mais de 50 colaboradores. “Nós da prefeitura, juntamente com a parceira do Instituto Maria Schmitt, estamos focados neste avanço. Para se ter uma ideia, quando começamos as cirurgias aqui, eram em torno de 700 por ano. Em 2022, foram feitas mais de 1300 cirurgias no hospital desse porte e nossa meta é fechar 2023 com pelo menos 2 mil procedimentos cirúrgicos”, revelou o prefeito.