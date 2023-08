A MSCI nomeia Hiromichi Mizuno como conselheiro especial do CEO

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), uma das principais fornecedoras de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade global de investimentos, tem o prazer de anunciar a nomeação de Hiromichi (Hiro) Mizuno como assessor especial do CEO, a partir de 1º de agosto de 2023.

O Sr. Mizuno é amplamente reconhecido como uma figura pioneira no mundo do investimento sustentável e desempenhou um papel fundamental na promoção e implementação de princípios sustentáveis em todo o setor financeiro. Ele é especialmente conhecido por seu impacto e esforços ativos na defesa e enfrentamento das mudanças climáticas e da diversidade de gênero por meio de práticas de investimento.

O Sr. Mizuno atuou como diretor-administrativo-executivo e diretor de investimentos (CIO) do Fundo de Investimento de Pensão do Governo do Japão (GPIF), o maior fundo de pensão do mundo, com aproximadamente US$ 1,4 trilhão em ativos sob gestão, de 2015 a 2020.

Outras funções importantes anteriormente desempenhadas pelo Sr. Mizuno incluem enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para Finanças Inovadoras e Investimentos Sustentáveis e diretor do Conselho da Tesla, Inc. Atualmente, o Sr. Mizuno atua como membro do Comitê de Missão da Danne, S.A., diretor do Conselho da LiveWire Group Inc. e membro do Conselho Consultivo de Pesquisa e Políticas do Instituto CFA.

“Estamos emocionados em dar as boas-vindas a Hiro Mizuno na MSCI”, disse Henry Fernandez, presidente e diretor-executivo da MSCI. “Sua experiência singular em investimentos e sua liderança na integração de considerações de sustentabilidade ao processo de investimento certamente aprimorarão nossa própria experiência e capacidadesàmedida que continuamos a desenvolver soluções inovadoras e pesquisar questões de investimento de vanguarda para nossos clientes no mundo inteiro.”

O Sr. Mizuno forneceráàMSCI aconselhamento estratégico, liderança de pensamento e envolvimento com o setor. Sua participação e experiência ajudarão a consolidar ainda mais a liderança da MSCI e o compromisso de capacitar os investidores com insights baseados em dados para navegar pelas complexidades dos riscos e oportunidades de investimento, determinadamente questões relacionadas ao clima e outras questões de sustentabilidade enfrentadas por investidores de longo prazo.

“É um privilégio unir forças com a MSCI neste momento transformador e desafiador para o setor de investimentos”, disse Hiro Mizuno. “A dedicação da MSCI em permitir o investimento sustentável se alinha perfeitamente com meus próprios valores, e a liderança da MSCI ao fornecer ferramentas cruciais de gerenciamento de riscos para riscos climáticos e ESG pode ajudar a facilitar a adequada alocação de capital. Estou ansioso para colaborar com Henry e a equipe para continuar criando insights e inovação no cenário de investimentos.”

