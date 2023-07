Mais de 765 mil alunos retornam às aulas na rede estadual de ensino

Após as férias de julho, as escolas da rede estadual retomaram suas atividades nesta segunda-feira (31/7). Mais de 765 mil alunos estão retornando às salas de aula nas 2.349 unidades de ensino do Estado. Em algumas unidades, estão ocorrendo ações de acolhimento e atividades lúdicas de boas-vindas.

Na Escola Piratini, em Porto Alegre, o movimento começou cedo. Antes de o sinal tocar, alunos se reuniram em frente à unidade para aproveitar o momento de reencontro com os colegas. A instituição é uma das 111 escolas de tempo integral do Estado. Tendo sido uma das primeiras unidades onde o projeto foi implementado, o colégio é referência para o processo de implantação que deve alcançar diversas escolas estaduais até 2026.

Kemily pretende estudar Medicina e avalia positivamente a preparação oferecida pelo Colégio Estadual Piratini - Foto: Gustavo Mansur/Secom

Kemily Romero, 15 anos, é aluna do 1º ano do Ensino Médio e está se preparando para se candidatar a uma vaga no curso de Medicina daqui a dois anos. Para vencer esse desafio, a jovem vem intensificando os estudos e avalia positivamente a preparação oferecida pela Escola Piratini.

“O ensino é muito bom por ser um colégio estadual e de tempo integral. Eu acho que a escola fornece bastante ajuda para os estudos, para a vida como um todo e também para quem quer seguir uma carreira artística, no teatro ou na música, por exemplo. Eles oferecem várias opções para os alunos escolherem e poderem se preparar para o futuro”, observou a estudante.

No modelo em tempo integral, são ofertadas sete horas e meia de aulas diárias, que compõem uma matriz curricular própria. A expansão do Ensino Médio em Tempo Integral é uma ação prioritária da Secretaria da Educação (Seduc) para o período 2023-2026.

Jornada pedagógica 2023

Com o objetivo de alinhar as diretrizes para o segundo semestre, a Seduc promoveu, entre 19 e 21 de julho, a segunda edição da Jornada Pedagógica de 2023. Durante o evento, além da matriz curricular do Ensino Médio em Tempo Integral, foram discutidos tópicos como a realização do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers).

O diretor da Escola Piratini, Daniel Castro, comentou os resultados da Jornada Pedagógica, o planejamento pedagógico desenvolvido e as expectativas para o segundo semestre. “Nós esperamos um bom retorno e que os nossos alunos tenham o melhor atendimento possível. A jornada pedagógica foi muito produtiva: desenvolvemos nosso plano de ação para o segundo semestre. Estamos nos preparando também para a avaliação Saers. Discutimos bastante sobre isso e esperamos que os nossos alunos estejam preparados e tenham, como sempre, um bom desempenho”, detalhou.

A avaliação Saers ocorrerá entre 2 e 18 de outubro, e o semestre letivo terminará em 22 de dezembro.

Investimento em obras

Para o início do segundo semestre, diversas unidades da rede estadual tiveram seus espaços revitalizados, com verbas dos Programas Lição de Casa e Agiliza Educação. Pelo menos 63 obras foram finalizadas até junho, totalizando um investimento de R$ 13,8 milhões.

A partir do Lição de Casa, serão investidos, até o final do ano, mais de R$ 100 milhões em pelo menos 254 instituições de ensino. Além disso, outras reformas já foram concluídas por meio do Agiliza Educação, que destinou R$ 30 milhões para que as próprias escolas pudessem realizar obras de baixa complexidade de forma mais ágil.

A Escola Piratini também foi beneficiada. Com verbas do Agiliza, foi possível reformar as salas de aula no ano passado. Neste ano, com a chegada de mais recursos, serão realizadas melhorias no laboratório e no telhado do prédio.

Outras escolas receberam reforma elétrica, pintura de fachadas, cobertura de quadras de esporte e construção de banheiros com acessibilidade. Além disso, o governo providenciou mobiliários e equipamentos tecnológicos novos para unidades que foram afetadas pelo ciclone extratropical ocorrido em junho.