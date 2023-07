Festa do Agricultor e Motorista movimenta a cidade de Ituporanga neste fim de semana

O Alto Vale do Itajaí está em festa neste sábado (29) e domingo (30) com a tradicional festa em homenagem ao agricultor e ao motorista. O evento já faz parte do calendário de festas da cidade de Ituporanga e conta com uma programação repleta de atrações para toda a família.

O primeiro dia da Festa do Agricultor e Motorista contou com a presença do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, durante a tarde deste sábado. O governador visitou a feira e conversou com as famílias que estavam no Parque da Cebola.

“Essa semana foi o dia do agricultor, uma das profissões mais importantes do nosso estado. Por isso fiz questão de estar em Ituporanga neste sábado comemorando com esses trabalhadores nesta festa especial. Precisamos valorizar esses homens e mulheres que trabalham no campo”, destacou o governador Jorginho Mello.

Segundo a prefeitura de Ituporanga foram distribuídos mais de 5 mil ingressos com direito a almoço para a população. A programação deste sábado contou com apresentações de bandas locais no palco principal do parque.

“Nossa cidade está muito feliz em receber o governador nesta festa que celebra os nossos agricultores e motoristas. Preparamos uma programação com várias atrações musicais e feiras com equipamentos voltados ao setor. São dois dias de muita festa e animação”, acrescentou o prefeito de Ituporanga, Gervásio José Maciel.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Reprodução/Secom SC

Líder nacional

Santa Catarina é líder nacional na produção de cebola. É por isso que o local da festa se chama Parque da Cebola. A microrregião de Ituporanga é a de maior produção no estado, com 8.198 hectares, responsável por 46,51% da área plantada.

Em segundo lugar está a microrregião do Tabuleiro, situada na mesorregião da Grande Florianópolis, com 3.180 hectares, o equivalente a 18,04% da área. A microrregião de Joaçaba ocupa a terceira posição, com 1.832ha, ou 10,39%, e a microrregião de Rio do Sul, com 1.545 hectares, responsável por 8,76% da área plantada no estado.