Solos Floripa 2023 vai reunir 1,5 mil profissionais da ciência do solo da América-Latina em Florianópolis

De 30 de julho a 4 de agosto, cerca de 1,5 mil pessoas de mais de 20 países estarão reunidas em Florianópolis para o Solos Floripa 2023, maior para evento científico da América Latina e Caribe. Serão profissionais, técnicos, professores, acadêmicos e produtores rurais juntos para discutir o tema “América Latina e a boa governança de seus solos e biomas: possibilidade ou utopia?

Elisângela Benedet da Silva, pesquisadora da Epagri/Ciram e presidente do evento, revela que a programação contará com sete conferências, 27 simpósios, minicursos e excursões técnicas. Os participantes também vão desfrutar de uma exposição, com cerca de 50 estandes, entre eles startups. Haverá ainda a apresentação de 1332 trabalhos científicos nos intervalos das palestras e atividades socioculturais.

A cerimônia de abertura, dia 30 de julho, às 19h, contará com a presença de diversas autoridades e com a entrega de prêmios de mérito em ciência do solo concedidos pela SBCS e pela SLCS.

“Teremos a I Competição Latino-Americana de Solos realizada em São Joaquim, e o VIII Simpósio Latino-Americano de Inovações Educativas no Ensino da Ciência do Solo, que contará com a participação de jovens entre 10 e 18 anos dos países membros da Sociedade Latino-americana de Solos”, relata a presidente.

Na sexta-feira, 4 de agosto e último dia do evento, os participantes poderão participar de uma excursão para conhecerem os solos da região vinícola de São Joaquim. “As excursões pedológicas são ótimas oportunidades para estudo das características de diferentes solos e troca de experiências com renomados pedólogos do Brasil”, relata Elisângela. No mesmo dia acontece Simpósio internacional para debater questões relativas às substâncias húmicas, materiais orgânicos e carbono nos solos. “O tema é ainda mais relevante no contexto das mudanças climáticas”, contextualiza a presidente.

O Solos Floripa 2023 é uma realização da Epagri e agrega de forma simultânea e presencial o “XXIII Congresso Latino-Americano de Ciência do Solo” e o “XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciência do Solo” (CLACS/CBCS 2023). A promoção é conjunta pelas Sociedades Latino-americana (SLCS ) e Brasileira de Ciência do Solo (SBCS).

O evento é patrocinado pela Mosaic Fertilizantes, Fecoagro Fertilizantes, Phico Terra e CREA-SC. Tem apoio de

diversas instituições como CNPq, Fapesc, Senar Santa Catarina, OCESC, BRDE e Universidade do Estado de Santa Catarina.

Acompanhe tudo sobre o evento no site do Solos Floripa 2023.