Gabriel Souza entrega investimento de R$ 3 milhões para Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta

O governador em exercício Gabriel Souza oficializou, nesta sexta-feira (28/7), a entrega de equipamentos para o Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta. O investimento total é de mais de R$ 3 milhões do programa Avançar na Saúde. Os recursos foram usados para a aquisição de instrumentos que serão utilizados no bloco cirúrgico e no centro de esterilização da instituição. Gabriel também vistoriou duas obras de infraestrutura e turismo no município, em execução por meio dos programas Pavimenta e Avançar no Turismo.

Entre os equipamentos destinados ao São Vicente de Paulo, estão raio-x móvel, sistema de vídeo para endoscopia, bisturi elétrico, desfibrilador e computadores. Ao todo, 35 itens foram adquiridos para auxiliar no atendimento da casa de saúde, referência regional em alta e média complexidade.

“Esses equipamentos são mais modernos e vão oportunizar que a equipe médica realize procedimentos ainda mais seguros, além de reduzir o tempo de alguns tipos de cirurgia em até 30%”, destacou Gabriel. O evento também registrou a presença de representantes de cidades vizinhas, como Ibirubá, Panambi e Boa Vista do Cadeado, além do deputado estadual Rafael Braga.

A prefeita de Cruz Alta, que também é médica, Paula Rubin Facco Librelotto, lembrou que os serviços da instituição abrangem uma população de cerca de 500 mil pessoas de Cruz Alta e região. “Esses instrumentos vão beneficiar toda região. Também vão melhorar o rendimento das cirurgias e atender a mais pessoas que dependem do sistema público de saúde”, disse Paula. Segundo a gestora, parte do material já está em uso no bloco cirúrgico.

Obras para fomentar desenvolvimento e turismo

O governador em exercício também conferiu as obras de recuperação asfáltica do trecho entre o trevo da BR-158 e o acesso a uma estrada de chão, na localidade Benjamin Nott. O projeto recebeu investimento de mais de R$ 4 milhões, sendo R$ 2 milhões do governo do Estado, por meio do programa Pavimenta, e R$ 2 milhões da prefeitura municipal, a partir do programa Pra Frente Cruz Alta na Infraestrutura.

A melhoria abrange cerca de 4,5 quilômetros, que receberam recomposição do asfalto e pavimentação de um trecho onde existia apenas saibro, além de iluminação pública e redes de drenagem. O acesso pavimentado a Benjamin Nott se estende até o aeroporto Érico Verissimo, oferecendo mais oportunidades logísticas, de desenvolvimento e turismo para o município e para a região.

No Palácio da Intendência Municipal, espaço que funciona como sede da prefeitura de Cruz Alta, Gabriel conferiu o projeto de restauração do espaço com recursos de R$ 1,5 milhão do programa Avançar no Turismo. O prédio foi concluído em 1914 e também abriga o Museu Histórico Municipal.

Atualmente, está sendo revitalizado para preservar sua arquitetura original e, paralelamente, se adequar a novos usos, com foco na divulgação da cultura do município e no fomento ao turismo regional. A obra conta, ainda, com a contrapartida municipal de cerca de R$ 400 mil.

43ª Coxilha Nativista

Ainda nesta sexta-feira, o governador em exercício representará o governo na 43ª edição da Coxilha Nativista, um dos maiores festivais nativistas do Estado e uma referência cultural e musical. O evento, que segue até domingo (30/7), reúne também as atividades paralelas da 37ª Coxilha Piá, 6ª Coxilha Instrumental e 4ª Coxilha Vai às Ruas.