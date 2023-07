Epagri e Udesc realizam palestras na Semana da Agricultura Familiar de Lages

Foto: Ary Barbosa de Jesus Filho

O Mercado Público de Lages é palco da Semana da Agricultura Familiar de Lages, que vai até o dia 29 de julho, e tem como objetivo valorizar e fortalecer a agricultura familiar na região serrana. O evento é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Lages, com o apoio da Amures, e conta com a participação da Epagri, da Udesc e do IFSC, que oferecem palestras gratuitas sobre temas relevantes para os agricultores familiares.

Uma das palestras foi ministrada por James Rodrigo Smaniotto, da Epagri de Lages, que falou sobre as políticas públicas para a agricultura familiar, como o fomento, as linhas de crédito e o desenvolvimento sustentável. Outra palestra foi conduzida por Francisco Olmar Gervini de Menezes, da Epagri de Ituporanga, que explicou sobre o cultivo protegido de hidroponia, uma técnica que permite produzir hortaliças em ambiente controlado e com economia de água.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Ary Barbosa de Jesus Filho

Além das palestras, o evento também tem uma feira de produtos locais, onde os agricultores familiares podem comercializar seus produtos e divulgar seus trabalhos. O evento também recebe a visita de alunos das escolas públicas de Lages, que podem conhecer mais sobre a agricultura familiar e sua importância para a economia e a sociedade.