SP tem 30 mil cadastrados para profilaxia pré-exposição ao HIV

A cidade de São Paulo chegou, em julho, aos 30 mil usuários cadastrados para ProfilaxiaPré-Exposição ao HIV (PrEP). Em todo o Brasil, segundo o painel de monitoramento da PrEP do Ministério da Saúde, há 64,4 mil pessoas cadastradas e 88,6 mil que receberam os medicamentos ao menos uma vez nos últimos 12 meses.

A PrEP consiste no uso de medicamentos antirretrovirais para evitar contaminação com o vírus HIV em caso de exposição. As prioridades do método são pessoas com maior vulnerabilidade à infecção, como homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, homens e mulheres trans, e casais sorodiferentes (quando um tem HIV e o outro não).

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza também a profilaxia pós-exposição (PEP), com medicamentos antirretrovirais após uma possível exposição ao vírus. Esse método é pensado para casos em que o preservativosai, se rompe ou não é utilizadopor algum motivo durante o ato sexual. Assim como no caso de acidentes com materiais perfurantes ou cortantes possivelmente contaminados e violência sexual. O início da profilaxia deve ocorrer até 72 horas após a exposição.

A lista de serviços que oferecem a PrEP na capital paulista pode ser acessada na página da Secretaria Municipal de Saúde , que também oferece mais informações sobre o assunto.