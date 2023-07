Secretaria da Agricultura libera recursos para reconstrução de danos nas propriedades atingidas por ciclones

O Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria da Agricultura, autorizou a liberação de recursos por meio do Programa Reconstrói, para atendimento aos agricultores que tiveram suas propriedades atingidas pelos ciclones ocorridos no Estado. Até o momento, foram disponibilizados mais de R$ 3.500.000,00, com recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural (FDR), beneficiando principalmente as regiões de Joinville, Itajaí, Florianópolis, Criciúma e Palmitos.

Os agricultores das regiões atingidas poderão acessar os recursos para investimentos na recuperação de estruturas, como moradias, galpões, casas de embalagem, máquinas ou equipamentos, destruídos ou danificados pelos eventos climáticos, visando à continuidade dos processos produtivos e a restituição da condição de moradia.

Para tanto, deverão procurar os escritórios da Epagri para definição das prioridades e elaboração dos projetos para ter acesso aos recursos.

Cada família poderá acessar um financiamento de até R$ 12.000,00, tendo 5 anos para pagar, com desconto de 50%.

Também foram disponibilizados recursos que visam a subvenção de juros aos agricultores que realizarem financiamentos na rede bancária ou cooperativas de crédito com o objetivo de recuperação dos danos. A Secretaria da Agricultura, por meio do FDR, subvenciona a taxa de até 2,5% dos juros contratados pelo agricultor.